La trágica historia de Harry, el "explorador" de Tenerife que ayudó a descubrir Australia

La historia de las grandes exploracionesno se escribió solo con barcos y mapas: también con animales capaces de abrir camino tierra adentro. En desiertos y semidesiertos, el camello fue el “vehículo” que permitió cartografiar, abastecer y unir territorios donde el caballo no llegaba.

En ese engranaje global, Canarias ocupó un lugar estratégico como puerto de escala y plataforma logística entre Europa, África y América. Desde sus muelles salieron víveres, tecnología… y, a veces, los recursos vivos que cambiarían para siempre la forma de explorar otros continentes.

Es el caso de Australia, que hoy presume (y a veces padece) de la mayor población de camellos cimarrones del planeta y cuyo germen se dio en el Archipiélago.

El primer camello que pisó la isla oceánica llegó en 1840 y se embarcó en Tenerife. Ese pionero se llamó Harry y esta es su historia.

De Canarias a Australia

El dromedario (Camelus dromedarius) no es autóctono de las Islas: se introdujo tras la conquista a inicios del siglo XV, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, como animal de tiro y carga y con el tiempo se consolidó una población tradicional conocida hoy como camello canario.

La colonia de Nueva Gales del Sur (que entonces incluía parte de Australia y Nueva Zelanda) quiso importar en la década de 1830 ejemplares desde la India, pero la ruta canaria era mucho más factible, por lo que, en 1840, los hermanos Henry, George y G. M. Phillips compraron nueve camellos en Tenerife.

Henry fletó desde Londres el barco Apolline, al mando del capitán William Deane, y embarcó parte de aquel lote rumbo al sur. Tras semanas de travesía, el 12 de octubre de 1840 el barco entró en Port Adelaide, en la Australia Meridional).

El balance fue dramático: solo un camello sobrevivió, un macho llamado Harry, que pasó a la historia como el primer camello en pisar suelo australiano.

Los documentos de la época discrepan en un detalle: no todos coinciden en cuántos animales subieron realmente a bordo —cuatro o cinco de los nueve comprados—, pero el desenlace es unánime: solo Harry llegó con vida.

Expedición de Horrocks y el carácter de Harry

Seis años después, el pastor y explorador John Ainsworth Horrocks eligió a Harry para una expedición por los alrededores de Lago Torrens y la cabeza del Golfo de Spencer.

Partieron el 29 de julio de 1846, rumbo al Monte Remarkable y la cordillera Flinders. Harry mostró un temperamento difícil, con mordiscos a hombres y cabras, pero también su utilidad excepcional: era capaz de transportar cargas de hasta 160 kg y de viajar dos días sin beber.

A finales de agosto, Horrocks y dos compañeros se separaron para explorar las llanuras cercanas al Lago Dutton, con Harry cargando los víveres.

Al disponerse uno de los exploradores a disparar a un ave para la colección, Harry se movió bruscamente. El rifle se disparó, alcanzó a Horrocks y le causó graves heridas, perdiendo un dedo y los dientes del lado izquierdo.

La expedición se abandonó de inmediato y el grupo regresó a Penwortham. Veintitrés días después, Horrocks falleció a consecuencia de las lesiones.

Antes de morir, expresó un último deseo: que Harry fuera sacrificado para evitar que volviera a hacer daño a alguien.

Su deseo se cumplió y el infortunado camello murió de un disparo… pero no sin antes morder a una última víctima.

De la anécdota a la avalancha

El uso masivo de camellos arrancó dos décadas después, con la expedición de Burke y Wills (1860), para la que se importaron animales y cameleeros desde Karachi (Pakistán).

Entre los años 1860 y comienzos del XX llegaron a Australia miles de camellos y conductores musulmanes (apodados genéricamente “afganos”) que exploraron el interior, tendieron líneas telegráficas y abastecieron asentamientos donde el caballo no rendía.

Con la mecanización (camiones, ferrocarril) en el siglo XX, muchos animales quedaron sin oficio y fueron liberados, dando origen a las poblaciones cimarronas que hoy ocupan zonas desérticas y semiáridas del país. Los conteos modernos hablan de cientos de miles de camellos salvajes.

Una historia que empezó con Harry, un camello salido de Tenerife. Y aunque su carácter no ayudó, su viaje abrió la puerta a una de las historias más singulares del país.