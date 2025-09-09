El Juzgado desmiente el sobreseimiento del caso de malos tratos sobre la hija de Anabel Pantoja
El periodista de Mediaset España, Antonio Rossi, había asegurado este lunes que la jueza encargada de la investigación había decidido archivar provisionalmente la causa abierta tras el ingreso hospitalario de la menor Alma
A pesar de las informaciones difundidas por el periodista de Mediaset España, Antonio Rossi, un portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado este martes que las diligencias previas por un presunto caso de malos tratos sobre la hija de Anabel Pantoja siguen en curso.
Hasta el momento, no se ha dictado ningún auto de sobreseimiento, ni provisional ni definitivo, según ha precisado el órgano judicial competente, el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana, encargado del caso.
Durante la tarde del lunes, en el estreno del nuevo programa de Joaquín Prat en Telecinco, El tiempo justo, Antonio Rossi aseguró que la jueza encargada de la investigación había decidido sobreseer la causa abierta tras el ingreso hospitalario de la menor Alma el pasado enero en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permaneció ingresada durante 18 días.
Sin embargo, esta información ha sido desmentida oficialmente en la mañana de este martes, 9 de septiembre, por el TSJC, que ha aclarado que la investigación judicial continúa abierta.
