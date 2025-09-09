El drama con la vivienda para docentes en Ibiza: "Llevo diez años viviendo como si estuviera de Erasmus"

Pocos ejemplos puede haber tan significativos como el de Juanjo Bonnín. Desde que llegó hace diez años de Mallorca para impartir clases en el instituto Sa Colomina, ha vivido en seis casas diferentes. En 2015, pudo encontrar habitación por 250 euros; el año pasado, "la media era de 500 euros, pero ahora ya son 600", detalla.

Conoce bien la evolución del mercado porque es el creador de ‘Arreplegats per les Illes’, una plataforma con cuatro grupos de Telegram para buscar u ofrecer vivienda de alquiler en Balears. En principio, se dirigían exclusivamente a los docentes interinos destinados fuera de su isla, pero lo ampliaron a cualquier funcionario.

La inmensa mayoría de ellos se encuentra con que, a pesar de prestar un servicio indispensable para la comunidad, están condenados a compartir hogar con otros colegas. "Yo llevo diez años viviendo así, como si estuviera de Erasmus", ironiza Bonnín.

Una de sus compañeras de piso es una profesora que cada mañana se tiene que desplazar en barco a Formentera. Allí la situación es incluso peor que en Ibiza: "Nos llegaron unos anuncios de unos garajes habilitados para que durmiera un profesor ¡con el baño fuera y por 600 euros al mes!". De hecho, en la menor de las Pitiusas se ofrecen hasta ocho plazas para docentes en el casal de colonias a principio y a final de curso, cuando los pisos aún están destinados a la temporada turística.

Para los caseros, ‘Arreplegats per les Illes’ tiene la ventaja de que los usuarios son "personas que se comportan y que vienen a trabajar, no para ir de fiesta", con salario mensual garantizado como empleados del sector público. Aunque, detrás de estos anuncios, no faltan después los casos de alquileres sin contrato o de inquilinos que subarriendan habitaciones. "También hay propietarios que entran en el grupo de Telegram solamente para ver cómo van los precios", precisa Bonnín.

Solo después y antes del verano

Se da una característica prácticamente generalizada en estos anuncios: sólo se ofrece alojamiento durante el año escolar. Incluso, a partir de mediados de octubre o principios de noviembre y hasta el 30 de mayo, con lo que no son los pocos los docentes que no pueden ni llegar a garantizarse una habitación para todo el curso.

Por estas fechas, el grupo ‘Arreplegats per Eivissa’ está repleto de profesores mallorquines que buscan con urgencia una alternativa para vivir. Alguno de ellos solo necesita una habitación por un periodo breve, un trimestre o un sólo mes, ya que únicamente deben cubrir una sustitución. Por mucho quebradero de cabeza que les suponga y aunque no les salga a cuenta económicamente, se ven prácticamente obligados a aceptar el destino: «Si forman parte del bolsín de interinos y no aceptan la plaza, les excluyen de la lista durante dos años», recuerda Bonnín.

Solamente en el mes de agosto, hubo 80 docentes en búsqueda de alojamiento en las Pitiusas. En los últimos días destaca un caso que acentúa aún más la crudeza del mercado inmobilario local: una pareja de profesores con dos hijos ha sido expulsada del piso en el que vivían antes de finalizar el contrato.

"Nos están rechazando en los alquileres de septiembre a junio por el miedo que tienen los propietarios de que nos neguemos a salir del piso con menores", detallan estos afectados. Bonnín, a punto de cumplir 59 años, también debe abandonar su vivienda compartida en verano. "Me convierto en un homeless, pero, gracias a Dios, tengo a mi hermana que me acoge", se resigna. Y eso que él, como profesor de informática, cobra un complemento de 200 euros mensuales por ocupar una plaza de difícil cobertura. "Este plus no lo cobra un profesor de Lengua Española, por ejemplo, con lo que no se cumple el principio del mismo salario para el mismo trabajo", critica.

En su caso particular, su situación se agrava porque debe pagar la pensión de sus dos hijas. Tampoco hay ayudas para la vivienda para su franja de edad, como sí las hay para menores de 35 años o jubilados. Así y todo, con su salario —"tengo un buen sueldo"— podría adquirir una casa "no a precio de mercado, pero sí una vivienda a precio limitado (VPL). Lo que pasa es que en Ibiza, a diferencia de Mallorca, no se están construyendo". En estos momentos, Vila promueve dos promociones de VPL y otra Santa Eulària, ambas en fase preliminar y no se prevé que estén listas antes de 2028.

Ante esta situación, Bonnín subraya que es indispensable que "la Administración se ponga las pilas seriamente". "No se pueden ofrecer unos servicios públicos dignos si no tenemos donde vivir, no sólo los docentes, sino también los sanitarios o los policías", incide.

Tal es la gravedad de la situación que denuncia Bonnín que él mismo fue uno de los testimonios recogidos por la televisión pública australiana, ABC, en el reportaje ‘Spain’s Toxic Tourism: Is mass tourism killing Barcelona and Ibiza?’ (Turismo tóxico en España: ¿Está el turismo masivo matando Barcelona y Ibiza?), emitido el pasado mes de agosto.