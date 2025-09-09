El curso escolar arranca en Canarias con 236.000 estudiantes y refuerzo de 700 docentes

Canarias ha dado la bienvenida al curso escolar 2025/2026 con la incorporación progresiva de 236.000 estudiantes en todas las etapas educativas. El inicio oficial tuvo lugar en el CEIP Güime (Lanzarote), con un acto en el que participaron el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Educación, Poli Suárez.

El comienzo de las clases en Infantil y Primaria ha supuesto la vuelta a las aulas de 106.919 escolares, mientras que a lo largo de la semana y la próxima se incorporarán los alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y otros ciclos formativos.

Distribución del alumnado

Según datos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias:

Educación Infantil y Primaria: 106.919 estudiantes.

106.919 estudiantes. Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 60.909 estudiantes.

60.909 estudiantes. Bachillerato: 24.980 alumnos.

24.980 alumnos. Formación Profesional (FP): más de 43.000 estudiantes entre ciclos básicos, medios y superiores.

Este calendario escalonado culminará el próximo 15 de septiembre, cuando todas las etapas educativas habrán retomado la actividad.

Refuerzo del profesorado y personal de apoyo

El sistema público canario contará este curso con más de 28.000 docentes y unos 5.000 trabajadores no docentes, entre personal de administración, limpieza, transporte, mantenimiento y servicios de orientación.

Además, la Consejería ha confirmado un refuerzo de 700 nuevos docentes, que permitirá crear 114 grupos adicionales en Infantil, Primaria y Secundaria, así como 81 en Formación Profesional.

Destaca la incorporación de 168 especialistas en Pedagogía Terapéutica y 140 orientadores educativos, reforzando la atención a la diversidad y la inclusión.

Bajada progresiva de ratios

Una de las principales novedades de este curso es la reducción de la ratio de estudiantes por aula, fruto del acuerdo alcanzado con los sindicatos en abril de 2025.

Los cambios que ya se aplican son:

Infantil (4 y 5 años): de 23 a 20 alumnos.

de 23 a 20 alumnos. Primaria (1º y 2º): de 25 a 22 estudiantes.

de 25 a 22 estudiantes. ESO (1º y 2º): de 27 a 25 estudiantes.

El objetivo marcado para 2027 es situar los máximos en 16 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 25 en Secundaria, lo que situará a Canarias entre las comunidades con mejores indicadores educativos en este ámbito.

Centros rurales y cohesión social

El consejero Poli Suárez subrayó la importancia de los centros educativos de pequeña dimensión como el CEIP Güime, con apenas una veintena de estudiantes, que representan un ejemplo de arraigo territorial y cohesión social.

“Este modelo no solo se mantiene, sino que se refuerza con más recursos para garantizar igualdad de oportunidades en cualquier punto de las islas”, aseguró.

Educación inclusiva y retos de futuro

En su intervención, el presidente Fernando Clavijo destacó que la educación es “el mayor reto y la mejor oportunidad para el futuro de Canarias”. Recalcó el compromiso de su Gobierno con una enseñanza pública, inclusiva y de calidad, capaz de responder a desafíos como el cambio climático y la transformación digital.