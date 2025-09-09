Canarias garantiza el mejor arranque del curso escolar gracias a un «esfuerzo histórico»

Canarias inicia el curso escolar 2025/2026 y realiza para ello «el mayor esfuerzo de la historia» para garantizar la mejor formación posible para sus alumnos. Así lo declaró el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, quien añadió que, «con independencia de la isla o municipio en el que viva, cada niño de Canarias tendrá acceso a una educación pública de calidad». El presidente autonómico acudió al acto oficial de inicio de curso que se celebró en el CEIP Güime de Lanzarote, donde también estuvo el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez y, aunque reconoció que se trata de «uno de los mayores retos» es, a la vez, «la mayor oportunidad para el futuro de Canarias: invertir en la formación, el talento y la capacidad de nuestra gente joven».

Clavijo defendió que «el sistema público educativo canario es una verdadera escalera social» y resaltó que este curso se inicia con más de 235.000 menores matriculados y 28.000 docentes en las aulas. A ello hay que sumar el personal no docente y auxiliar. Así, los avances realizados por el Gobierno de Canarias en los últimos meses «se encaminan hacia una educación más inclusiva, más cercana y mejor preparada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo, desde el cambio climático hasta la transformación digital», dijo Fernando Clavijo, quien visitó esta pequeña escuela unitaria de Lanzarote, que tan solo cuenta con 20 estudiantes.

Escuelas unitarias

El consejero de Educación aprovechó para destacar la importancia de este tipo de centros como «pilar fundamental de nuestro sistema educativo, porque representan la cercanía, la atención personalizada y el arraigo al territorio». En Canarias existen 129 escuelas y en la actualidad el gabinete de Poli Suárez lucha por proteger y mantenerlas. De hecho, trabaja en un nuevo decreto para mejorar la oferta de las escuelas unitarias en el Archipiélago.

Acto oficial de inicio de curso en Lanzarote. / Agencias

Canarias se ha empeñado este curso escolar en garantizar una educación cercana y de calidad a través de la reducción de las ratios de alumnado por aula, lo que contribuye a ofrecer una enseñanza más individualizada y de mayor calidad. En concreto, volvieron a clase cerca de 107.000 alumnos de Educación Infantil y Primaria en todo el Archipiélago. Esta jornada sirvió de preámbulo a las incorporaciones del resto de etapas educativas, que harán lo propio durante esta semana y la próxima, hasta completar el regreso de los 236.000 estudiantes matriculados en Canarias para este curso en las etapas obligatorias.

Vuelva a la rutina

Así, el bullicio ha regresado a las calles canarias desde bien temprano con el inicio oficial del curso escolar. Este martes le tocó madrugar a más de uno tras los meses de vacaciones, y volvieron a llenarse las mochilas de libros y material. Como no podía ser de otro modo, además, abrieron sus puertas centenares de colegios en los que los profesores esperaban con ganas para reencontrarse con sus alumnos. Entre los menores, se vivió de todo, desde aquellos a los que los nervios no les dejaron dormir bien la noche anterior, los que no pudieron evitar las lágrimas al pensar que el descanso veraniego había llegado a su fin y los que se mostraban totalmente contentos por reencontrarse con sus amigos y por todas las cosas que van a poder aprender a lo largo de los próximos meses.

Pero esa jornada de apertura no fue del todo normal en los colegios ya que, por una vez, los libros quedaron en un segundo plano y se dio prioridad a la diversión, el encuentro con las familias, el ocio y el disfrute, antes de comenzar a hincar codos. Este fue el caso, de hecho, del céntrico CEIP Isabel La Católica, en Santa Cruz de Tenerife, que arrancó el curso con la presentación de su nuevo proyecto educativo, lo que transformó diferentes espacios del centro en un plató de cine.

Primeras veces

El martes fue el primer día de colegio para Nora, que con solo dos años no se despegaba de su madre, Tania Rosquete, a la entrada del centro, pasadas las ocho de la mañana. La progenitora estaba casi más nerviosa que la hija, que se mostró eufórica por momentos porque sabía que el colegio cuenta con muchos espacios de juego, donde seguro que hará grandes amigos a lo largo de este curso.

Los alumnos del CEIP Isabel La Católica. / Arturo Jiménez

Saray Ortiz es la madre de las pequeñas Alba y Julia, de 5 y 3 años, respectivamente. El sueño parecía que ganaba la partida a las dos hermanas, que se mostraban bastante calladas y no se animaban a ponerse a jugar con sus compañeros a la entrada de las clases, antes de que diera comienzo la primera lección. Ortiz, por su parte, reconocía estar feliz porque sus hijas regresaban a un centro «muy familiar y en el que los padres colaboran mucho durante todo el curso para crear el mejor ambiente posible».

Últimos cursos

Matías Torres, por su parte, tiene 11 años y comenzó 6º de Primaria, el último curso que se imparte en el CEIP Isabel La Católica. Aunque este primer día de clase era una oportunidad para reencontrarse con sus amigos, reconoció que no tenía muchas ganas de volver a clase tras el final de las vacaciones, al contrario que su madre, Juana Naranjo, quien es consciente de la calidad educativa de este centro tinerfeño ya que su propio hermano estudió en él durante años.

Precisamente el alumnado de último curso vivió una jornada agridulce ya que afronta los últimos meses en este colegio en el que muchos de ellos han estudiado desde que tenían 3 o 4 años. Es por esa razón que los profesores no dudaron en inmortalizar la entrada de estos alumnos al aula por última vez para tener un recuerdo cuando terminen su etapa formativa en estas clases el próximo mes de junio.

Inicio del curso en el CEIP Isabel La Católica /

Ubay comenzó 4º de Primaria y destacó entre sus compañeros por el entusiasmo que mostró a la entrada del colegio a bordo de su patinete. «Sí tengo ganas de empezar las clases porque seguro que voy a aprender cosas nuevas y voy a hacer nuevos amigos», explicó rotundo el niño mientras su madre Mayte Rodríguez atendía interesada a sus explicaciones: «Sobre todo me gusta Matemáticas y quiero ver qué es lo que nos explican».

Ya dentro del colegio, Dasenti Hernández bailaba con sus hijos Einar y Mulán, de 5 años cada uno porque esta primera jornada de clase ha sido un encuentro entre los menores y sus padres. Desde que tenían 3 años, cursan sus estudios en este centro chicharrero, donde realizaron yincanas y se reencontraron con sus profesores favoritos durante la iniciativa que transformó sus aulas en un plató de cine.

Proyecto educativo

El director del CEIP Isabel La Católica, Miguel Navarro, avanzó pasadas las ocho y media de la mañana que este será un curso con muchas sorpresas y que el proyecto educativo que finalmente ha salido elegido por votación de toda la comunidad estará relacionado con el cine. Este es el segundo curso escolar en el que Navarro desempeña el cargo de director y es el primer gran proyecto que desarrolla en este colegio que arranca el curso con 213 alumnos desde Infantil hasta 6º de Primaria.

Arturo Jiménez

Precisamente Iván Morales es uno de los padres que tiene a su hija, Ayelen, matriculada en este centro de la capital tinerfeña. «Creo que este colegio tiene un peculiaridad porque los niños están deseando volver después de las vacaciones. Les gustan los profesores, el ambiente que se crea y las actividades que hacen en las clases», expresó minutos antes de que él mismo también participara en las actividades de presentación del proyecto educativo que sabe que va a propiciar que pueda pasar tiempo con su hija preparando los materiales que le requerirán a lo largo del curso.

Este proyecto educativo transformó el patio del colegio en un paseo de la fama, en el que las estrellas del suelo incluían nombres de los profesores, los alumnos y las familias. «La verdad es que se lo han currado los profesores», comentaron algunas madres antes de que comenzaran a sonar diferentes bandas sonoras en el hilo musical. La actividad se dividió en diferentes estaciones y los alumnos tuvieron la oportunidad de descubrir cómo se hace el doblaje de una película, los secretos para elaborar un buen guion y cómo prepara la voz una estrella del cine.