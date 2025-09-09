Canarias, ejemplo nacional con el descenso de niños por aula

Canarias vuelve hoy al cole para inaugurar el curso 2025/2026. En las Islas son alrededor de 236.000 los alumnos que vuelven a las aulas y, en España, casi ocho millones y medio. Aunque ya son algunos los centros isleños que iniciaron las clases ayer, la fecha clave establecida por el Gobierno de Canarias es hoy, cuando entran de nuevo en clase la inmensa mayoría de los alumnos de Infantil y Primaria. Mañana harán lo propio los estudiantes de Secundaria y, un día más tarde, los de Bachillerato.

Canarias recibe el nuevo curso escolar situándose, además, a la cabeza de España en cuanto a niños por aula. A pesar de que el inicio del año escolar en todo el país llega con una bajada generalizada de matriculaciones, son muchas las medidas que se ponen en marcha para garantizar la mejor educación posible. En el caso de Canarias, descienden los chicos en los colegios pero aumenta el número de grupos por nivel educativo dada la histórica bajada de ratios establecida por la Consejería de Educación y que garantiza, además, que los jóvenes reciban una atención lo más individualizada posible para así abordar las necesidades educativas especiales y tratar de combatir el abandono educativo temprano, que vuelve a aumentar en Canarias.

La bajada de ratios en Canarias hace necesario un refuerzo del profesorado. De hecho, 700 docentes adicionales comienzan hoy a dar clase. Casi 28.500 profesores garantizarán la formación del alumnado en los centros públicos, y ese refuerzo se distribuye por etapas y especialidades. En concreto, entran 65 maestros de Infantil, 121 de Primaria, 168 especialistas en Pedagogía Terapéutica y 140 orientadores en enseñanzas obligatorias, mientras que en Formación Profesional (FP) se incorporan 290 docentes. El incremento de plantilla supone la creación de 114 nuevos grupos en Infantil, Primaria y Secundaria, además de 81 en FP, pese a que la matriculación global disminuye.

Atendiendo a los últimos datos del Ministerio de Educación sobre alumnado matriculado en el curso 2024/2025, estos días vuelven a las aulas alrededor de 8,4 millones de estudiantes en las enseñanzas no universitarias. No obstante, la evolución de la natalidad en el país hace que cada año caigan las inscripciones en todo el territorio nacional en alrededor de 13.000 alumnos. La bajada de la natalidad de los últimos años, con caídas anuales de más del 2,5% provocan que en España se acelere el descenso del alumnado de entre 3 y 5 años y en los últimos diez años se han perdido más de 300.000 escolares de esas edades. En Canarias, hay 1.386 alumnos menos en el segundo ciclo de Infantil pero crecen los menores matriculados en el primer ciclo, de 0 a 3 años, gracias al plan de fomento de la educación temprana de la Consejería de Educación. Crecen, así en 267 los pequeños que inician su formación, y este año ascienden hasta los 1.871 en todas las Islas.

Aumenta en Canarias, además, el número de matriculados en la Formación Profesional. El alumnado de los grados básicos se incrementa en 140 matrículas, mientras que en el Grado Medio son 432 las nuevas solicitudes. El Grado Superior es el menos que avanza pero, no obstante, también presenta un saldo positivo. Precisamente, el fomento de la FP es una de las medidas que propone la Consejería de Poli Suárez para hacer frente al abandono escolar temprano, que en Canarias ha vuelto a repuntar tras varios años de caídas.

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa hechos públicos la pasada semana mostraron que este indicador ha crecido del 13,1% al 14,4% en un año, situándose casi dos puntos por encima de la media nacional, que es del 12,6%. En este sentido, la Consejería considera clave vincular la reducción de ratios con medidas específicas como las tutorías individualizadas para estudiantes en riesgo, incentivos para docentes en centros vulnerables y una orientación profesional más flexible.