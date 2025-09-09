Arranca el curso escolar con el CEIP Isabel La Católica convertido en un plató de cine

El bullicio regresa a las calles canarias desde bien temprano con el inicio oficial del curso escolar 2025/2026. Este martes 9 de septiembre ha tocado madrugar tras los meses de vacaciones, vuelven a llenarse las mochilas de libros y material y abren sus puertas centenares de colegios en los que los profesores esperan con ganas reencontrarse con sus alumnos. Entre los menores, ha habido de todo, desde aquellos a los que los nervios no les dejaron dormir bien la noche anterior, los que no pudieron evitar las lágrimas al pensar que el descanso veraniego había llegado a su fin y los que se mostraban totalmente contentos por reencontrarse con sus amigos y por todas las cosas que van a aprender a lo largo de los próximos meses.

Esta jornada de apertura en los colegios no ha sido un día normal. Por una vez, los libros han quedado en un segundo plano y se ha dado prioridad a la diversión, el encuentro con las familias, el ocio y el disfrute. Este ha sido el caso de céntrico CEIP Isabel La Católica, en Santa Cruz de Tenerife, que arrancó el curso con la presentación de su nuevo proyecto educativo, lo que transformó el centro en un plató de cine.

Nuevos comienzos

Este martes día 9 fue el primer día de colegio para Nora, que con solo dos años no se despegaba de su madre, Tania Rosquete, a la entrada del centro. La progenitora estaba casi más nerviosa que la hija, que se mostró eufórica por momentos porque sabía que el colegio cuenta con muchos espacios de juego, donde seguro que hará grandes amigos a lo largo de este curso.

Saray Ortiz es la madre de las pequeñas Alba y Julia, de 5 y 3 años, respectivamente. El sueño parecía que ganaba la partida a las dos hermanas, que se mostraban bastante calladas y no se animaban a ponerse a jugar con sus compañeros a la entrada de las clases. Ortiz, por su parte, reconocía estar feliz porque sus hijas regresaran a un centro "tan familiar y en el que los padres colaboran tanto para crear tan buen ambiente".

Matías Torres, por su parte, tiene 11 años y comenzó 6º de Primaria, el último curso que se imparte en el CEIP Isabel La Católica. Aunque este primer día de clase era una oportunidad para reencontrarse con sus amigos, reconoció que no tenía muchas ganas de volver a clase tras el final de las vacaciones, al contrario que su madre, Juana Naranjo, quien es consciente de la calidad educativa del centro ya que su propio hermano estudió en él durante años.

Últimas experiencias

Precisamente el alumnado de último curso ha vivido una jornada agridulce ya que afronta los últimos meses en este colegio en el que muchos de ellos han estudiado desde que tenían 3 o 4 años. Los profesores no dudaron en inmortalizar la entrada de estos alumnos al aula por último vez para tener un recuerdo cuando terminen su etapa formativa en estas clases el próximo mes de junio.

Ubay comenzó 4º de Primaria y destacó entre sus compañeros por el entusiasmo que mostró a la entrada del colegio a bordo de su patinete. "Sí tengo ganas de empezar las clases porque seguro que voy a aprender cosas nuevas y voy a hacer nuevos amigos", explicó el niño mientras su madre Mayte Rodríguez atendía a sus explicaciones: "Sobre todo me gusta Matemáticas y quiero ver qué es lo que nos explican".

Ya dentro del colegio, Dasenti Hernández bailaba con sus hijos Einar y Mulán, de 5 años cada uno porque esta primera jornada de clase ha sido un encuentro entre menores y sus padres. Desde que tenían 3 años, cursan sus estudios en este centro donde realizaron yincanas y se reencontraron con sus profesores favoritos durante la iniciativa que transformó estas aulas en un plató de cine.

El director del CEIP Isabel La Católica, Miguel Navarro, avanzó pasadas las ocho y media de la mañana que este será un curso con muchas sorpresas y que el proyecto educativo que finalmente ha salido elegido por votación de toda la comunidad educativa estará relacionado con el cine. Este es el segundo curso escolar en el que Navarro desempeña el cargo de director y es el primer gran proyecto que desarrolla en este colegio que arranca el curso con 213 alumnos desde Infantil hasta 6º de Primaria.