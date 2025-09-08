Un total de 107 migrantes han sido rescatados este lunes a bordo de siete pateras en Baleares

Un total de 107 personas a bordo de siete pateras han sido rescatadas este lunes por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en aguas de las Islas Baleares, por lo que ya se han superado los 5.000 migrantes llegados por esta vía al archipiélago en lo que va de año.

El primer rescate ha tenido lugar hacia las dos de la madrugada, cuando fueron localizadas seis personas de origen magrebí a bordo de una barca a una milla al sur de Formentera, donde horas más tarde fueron rescatados otros 13 migrantes, también de origen magrebí.

En la tercera embarcación llegada a las islas, la Guardia Civil de Santanyí y la Policía Local de Ses Salines rescataron a cinco personas que habían alcanzado la costa de Cala Galiota, en la Colònia de Sant Jordi, al sur de Mallorca.

Sobre las 7:15 horas, la Guardia Civil ha rescatado a otras 12 personas de origen magrebí en una patera llegada a la Punta des Martinets de Formentera.

Poco después, a las 7:16 horas, ha tenido lugar el rescate de la que la quinta patera del día, con 31 personas de origen magrebí, a 8 millas al este de Formentera; y a las 13:10 horas, de nuevo la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, así como agentes de las compañías de Inca y Manacor, han interceptado a 26 personas de origen subsahariano en la isla de Cabrera.

Y la séptima patera del día ha sido rescatada a las 16:55 horas con 14 personas de origen magrebí a bordo, a 5 millas al sur de Formentera.

Con estas últimas pateras, ascienden a 272 las embarcaciones de este tipo que han llegado de forma irregular en lo que va de año a las costas de Baleares, transportando a 5.073 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.