Las redes sociales, detrás del 'boom' de los retoques estéticos

Desde la pandemia por Covid-19, las operaciones y retoques estéticos han experimentado un boom en su demanda. Un incremento que está directamente relacionado con el uso de las redes sociales y los cánones de belleza establecidos en ellas. «La realización de este tipo de intervenciones se disparó a niveles desconocidos tras el confinamiento –donde también aumentó la exposición a las redes sociales– y su actividad llegó incluso a triplicarse», revela la vocal de la Asociación Canaria de Medicina Estética (ACAME) –con sede en Gran Canaria–, Noemí Montesinos. De hecho, el sector experimento un crecimiento del 215% en su actividad. Aunque puntualiza que esta tendencia, pese a continuar al alza, presenta un índice de crecimiento menor.

Los últimos datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) –de la que también forma parte ACAME–muestran que en 2023 se realizaron 205.000 operaciones de Cirugía Plástica y alrededor de 530.000 intervenciones de tipo estético no quirúrgico. No obstante, Montesinos recuerda que es difícil obtener cifras reales de la actividad del sector, especialmente en Canarias, por el gran incremento de las tasas de intrusismo profesional.

Factores condicionantes

La médico atribuye este aumento de los procedimientos estéticos a varios factores. «Quizás uno de los más importantes sea la incorporación de la generación Z, aquellos jóvenes nacidos entre 1996 y 2010, a la demanda». Y es que aunque el perfil clásico continúa siendo el de mujeres de clase media-alta y de entre 35 y 40 años, cada vez hay más jóvenes interesados en este tipo de intervenciones. «Ha habido un aumento de mujeres jóvenes que solicitan procedimientos estéticos, probablemente en relación con la influencia de las redes sociales», cuenta.

Una hipótesis que confirma el profesor del departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna (ULL), Aníbal Mesa. «Las redes sociales han revolucionado la manera de socializar de los jóvenes y la exposición pública de ahora es incomparable con los tiempos de antes», explica. Así, los aspectos íntimos que antes se reducían a los grupos de amigos más cercanos, hoy, pasan a formar parte de personas con las que siquiera existe un vínculo cercano. Por otro lado, Mesa apunta que el feedback que se da en estas plataformas es mucho más agresivo que cuando se da en persona. En el segundo caso, la información, aunque sea una crítica, se acoge de otra manera.

Falta de herramientas

Para el sociólogo, los jóvenes aún no tienen las herramientas adecuadas para lidiar con esta sobreexposición y los cuestionamientos que surgen a raíz de ella. «Los vemos en celebridades que, a sus 30 años, ya arrastran miles de operaciones o retoques estéticos. En otro tiempo, lo veíamos en personas ya entradas en la etapa madura de su vida, como a los 50 años», agrega. Y es que los cánones de belleza se agudizan aún más en estos espacios.

«Siempre han existido estándares de belleza, sobre todo en lo que es el prototipo de mujer, que siempre se enmarca en la estructura de patriarcado», aclara el sociólogo. Un apunte que se relaciona con que el 85% de las intervenciones estéticas se realizan en mujeres, según cuenta Montesinos –aunque cada vez hay más hombres que se incorporan a la demanda–. Pero Mesa advierte que con las redes sociales ocurre algo diferente.

Cánones de belleza

«Estas plataformas consolidan cánones de belleza muy estrictos y los convierten en una especia de dogmas de fe», señala. Para él, estos espacios pretenden reducir las alternativas de bellezas y establecer un único patrón limitado sobre como debe ser una persona para ser aceptada por el resto.

En este sentido, los procedimientos estéticos más comunes guardan relación con las modas. «Las mujeres jóvenes están interesadas en retoques más llamativos y abusivos que las más adultas», recuerda Montesinos. Una situación que se fundamente en que tienen menor consciencia y criterio de la repercusión a medio y largo plazo.

Procedimientos más comunes

Así, el aumento de mamas se consolida como el procedimiento quirúrgico más común, junto a las blefaroplastias en varones –que es la retirada del exceso de piel en los párpados–. En lo que se refiere a intervenciones no quirúrgicas, los neuromoduladores y el aumento de labios con ácido hialurónico son los tratamientos más solicitados. «Aunque es cierto que la tendencia de hace unos años era hacia retoques más exagerados y ahora parece haber un mayor interés por los acabados naturales», matiza la vocal de ACAME.

Montesinos explica que la cirugía o retoques estéticos no suele realizarse en menores por aquellos profesionales acreditados. Sin embargo, existen excepciones en aquellos casos que pueda llegar a afectar psicológicamente al paciente. Por ejemplo, las otoplastias. «Las también conocidas como orejas de soplillo suelen ser motivo de bullying y burlas entre los menores», explica. Por esta razón, sí se acepta su cirugía entre los profesionales, porque se realiza con una intención más reparadora que estética. Pues el objetivo principal es evitar que provoquen una repercusión psicológica en el menor.