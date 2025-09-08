"El proyecto que lidero desde el IAC podría valer un Nobel"

Una investigación made in Canarias podría resolver una de las grandes incógnitas de la astronomía: descubrir cómo eran las primeras estrellas del Universo. Resolver este misterio no solo ayudaría a entender toda la evolución posterior, sino que además se traduciría en un mejor entendimiento de todo lo que nos rodea. De encontrar una respuesta, el proyecto Outliers, liderado por el investigador del Instituto Canario de Astrofísica (IAC) David Aguado, se convertiría en uno de los más relevantes de las últimas décadas y podría incluso ser merecedor de un Nobel.

La ciencia hoy en día avanza pasito a pasito. Ya no hay grandes descubrimientos atribuibles a una única persona que investiga en casa por su cuenta; en su lugar, el conocimiento científico progresa gracias a las grandes colaboraciones, a la participación de grupos variados y a las relaciones internacionales. Aunque la investigación y, sobre todo, su retorno a la sociedad sea un proceso lento, trabajos como Outliers podrían cambiar la forma en la que entendemos el mundo.

Las primeras estrellas, conocidas como estrellas de Población III, son una especie de fósiles vivientes que, al capturar la composición química del Universo en ese momento, contienen información primordial para entender toda la evolución posterior. La comunidad científica concuerda en que están compuestas por hidrógeno, helio y algo de litio; sin embargo, hasta ahora, nadie ha logrado observar una, solo se ha llegado a aquellas de segunda generación.

Hay desarrollos teóricos que dicen que las primeras estrellas murieron porque eran muy masivas –y, cuanto más grande, menos viven– y hay otros que creen que algunas eran más pequeñas y que, por tanto, deberían existir todavía. «Si es así, queremos encontrarlas con este proyecto», señala el investigador Aguado.

Una beca «muy generosa»

Este madrileño llegó al IAC en 2018 para doctorarse. Tras varios años de formación fuera, volvió al centro tinerfeño para sumergirse de lleno en este ambicioso proyecto. Su perseverancia le llevaría a lograr una de las becas más prestigiosas a nivel mundial: la Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Esta ayuda, dotada con hasta 1,5 millones de euros por un periodo de cinco años, le permitirá abordar el proyecto de una forma más completa, pues se trata de una inyección «muy generosa» que no podría conseguir de otra forma y que le valdrá para financiar la tecnología más puntera, nuevas incorporaciones al equipo y viajes, entre otros recursos.

La ciencia básica cuesta mucho dinero y, según apunta, en muchas ocasiones, las administraciones no están dispuestas a invertir en ello porque el retorno suele ser a largo plazo, por lo que contar con esta ayuda le permite afrontar el estudio sin preocuparse tanto por la parte económica.

40 aniversario del IAC / E. D.

El investigador del IAC, que también se ha formado en las universidades de Florencia y Cambridge, logró acceder a esta beca tras un año de trabajo intenso, en el que apartó otros estudios para centrarse por completo en este proyecto.

Solo tenía una oportunidad, pues era el último año que podía acceder al tramo joven de la subvención. «Lograrlo a la primera es muy poco probable, así que tenía muy pocas esperanzas, pero aún así lo conseguí. En parte gracias a que por el camino me encontré mucha gente dispuesta a ayudarme y yo he intentado beber de todo ese conocimiento, condensándolo en una propuesta de más de 50 folios», relata.

La gran noticia le pilló en Cambridge, en medio de una visita a su antiguo equipo. «Justo acababa de salir de la ducha cuando me avisaron y no me lo podía creer, estuve llamando a mi madre toda la mañana, pero no me lo cogía. Cuando por fin se lo pude contar, se puso muy contenta, fue muy emotivo», recuerda. La concesión de la beca también llegó en el momento perfecto. Al día siguiente tenía una charla prevista en el Teatro Hoyle del Instituto de Astronomía de Cambridge, un espacio por el que habían pasado premios nóbeles y donde se había hablado de descubrimientos que han cambiado la historia de este campo científico. «Puede hablar de mi proyecto y fue muy bonito porque lo expliqué delante de mis colegas y encima en ese lugar tan icónico».

Retorno a la sociedad

Una vez de vuelta a Tenerife, la euforia de ese primer momento, se convirtió en un sentimiento enorme de responsabilidad, sobre todo, porque sabe que la financiación proviene del dinero de los contribuyentes europeos, que han confiado en él para avanzar en conocimiento.

Para Aguado, el objetivo a largo plazo es claro: hallar una de estas estrellas brillando en la Vía Láctea para poder verificar la predicción fundamental del modelo cosmológico estándar. «Encontrar esta evidencia científica podría valer un premio Nobel», destaca. Sin embargo, por el camino también quiere que su trabajo deje otras huellas.

La primera, que quienes se involucren en el proyecto tengan las mejores condiciones laborales posibles dentro de una profesión como la investigación, donde una de las quejas más recurrentes es la baja retribución. Y la segunda, dar un retorno tanto a los circuitos de conocimiento más cercanos como a la sociedad en general, «para que todo el mundo gane». n