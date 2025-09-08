Una investigación para conocer la ‘daily rutine’ de los aborígenes

La información del pasado de nuestros ancestros a menudo se relaciona con su forma física, sus talentos o sus rituales fúnebres. Sin embargo, poco o nada se conoce sobre lo que hacían en el interior de sus hogares. La rutina o la daily rutine –como se conocería en la época de redes sociales– de los antiguos moradores nómadas es todo un misterio que la geoarqueóloga afincada en Canarias, Natalia Égüez, trata de resolver. No en vano, su supervivencia durante siglos es un ejemplo de la adaptación a abruptos cambios en el ecosistema como el que va a provocar el calentamiento global.

La también científica del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) y responsable del Laboratorio Biomarq en la misma institución, busca respuestas, en concreto, en las sociedades pastoriles. No en vano, las considera un «ejemplo de ingenio, flexibilidad y resiliencia». Como explica, a día de hoy más de 200 millones de personas dependen del pastoreo nómada como forma de subsistencia. Una forma de vida que, sin embargo, está en peligro de extinción por el avance del cambio climático.

Égüez liderará una ambiciosa campaña de investigación, bautizada como NomadBones, en Mongolia, donde estudia desde hace una década las comunidades nómadas de la zona. «Surgen entre 3.000 y 700 años a.C porque, a diferencia de los europeos, que transformó los cazadores recolectores en sociedades sedentarias de agricultores; allí se convirtieron en pastores nómadas», explica la científica.

Las características de estas comunidades son especiales, ya que son uno de los pocos que «pastorean a caballo». «Eso les permite cubrir distancias mucho más largas y expandirse rápidamente», insiste. Tras conseguir una porción de la financiación más competitiva de la ciencia española –los proyectos de Generación de Conocimiento–, la joven investigadora se embarcará en una nueva aventura para entender si las condiciones climáticas del pasado tuvieron un papel relevante en la domesticación del ganado y el asentamiento de las poblaciones o si, por el contrario, es el resultado de una situación socioeconómica concreta. «La relación no está clara», añade.

Estudio de los hogares

Para llevar a cabo el estudio, que ha conseguido una financiación de más de 138.000 euros, la investigadora está aplicando las novedosas técnicas de análisis biomolecular y geoarqueológico en los «hogares» de los nómadas: las zonas donde convivían y hacían vida. «Estudiamos las proteínas y el ADN de los restos de microbios que se encuentran en el sedimento», recalca la investigadora, que combina esta técnica con estudios de micromorfología y biomarcadores lipídicos y análisis químicos de componentes orgánicos e inorgánicos.

«En algunos yacimientos estamos encontrando restos fecales de los primeros animales de la etapa más inicial de la domesticación y queremos ver cómo la evolución de la microbiota se hace resistente a ciertas enfermedades o a ciertos parásitos relacionados con todo este cambio ambiental y paleoclimático», recalca la investigadora.

Más allá de las tumbas

La elección de sus hogares no es casual. «No tenemos construcciones, ni muros, no sabemos dónde está viviendo la gente porque sólo hemos estudiado las tumbas», sentencia Égüez, que explica que, por esta razón, se han enfocado en buscar «yacimientos de habitación». Por el momento ya han encontrado dos en la zona noroeste central de Mongolia y quieren hallar otro par en la zona centrar para comparar dos ecosistemas diferentes: la Estepa Boreal en el norte y la Estepa Central.

Aunque su proyecto estrella se asienta en Mongolia, Égüez también ha estado trabajando en los «hogares» de los ancestros canarios con el proyecto Impact del Malpaís de Rasca, en Arona, que codirige junto a Margarita Jambrina, de la Universidad de La Laguna. «Las sociedades aborígenes eran agropastoriles, aunque lo complementeban conpesca y marisqueo», resalta la investigadora, que afirma que la información recabada en las Islas también es fundamental para conocer cómo se adapta el pastoreo en distintas regiones del mundo.

Depende del ecosistema

«A raíz de estos datos podemos interpretar que las adaptaciones de los pastores a ciertos ecosistemas no es generalizada, sino que el ser humano se adapta específicamente al lugar en el que vive y , por tanto, también sus prácticas ganaderas», señala Égüez, que considera muy interesante que, a día de hoy «tengamos pastores en muchos tipos de ecosistemas diferentes».

Los resultados de sus estudios pueden cambiar la visión que la ciencia tiene sobre los pastores nómadas. «Pueden ser de gran relevancia para regiones como Asia Central, Oriente Medio, el norte y este de África, el Ártico y áreas del Centro y Sudamérica», sentencia Égüez que concluye: «cómo se adaptarán estas comunidades a condiciones ambientales cambiantes sigue siendo una cuestión urgente para investigadores y responsables políticos». n