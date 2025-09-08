Un festival con DJs y foodtrucks, el primer contacto de 4.500 estudiantes tinerfeños con la vida universitaria

En la Universidad de La Laguna (ULL) también hay tiempo para divertirse. Esta es la enseñanza que la institución académica ha querido compartir con los más de 4.500 estudiantes de nuevo ingreso que vivieron este lunes su primer día como parte de la comunidad universitaria. Para todo ellos, el arranque del curso ha sido, cuando menos, atípico, pues ha transcurrido entre actuaciones de DJs, actividades deportivas, fotomatones, foodtrucks y hasta un toro mecánico.

Por primera vez en su historia y a petición del alumnado, la Universidad ha optado por arrancar el curso con la celebración del Hola ULL, un encuentro festivo que se ha sumado a las ya tradicionales jornadas de bienvenida que organiza cada facultad. La nueva propuesta, celebrada en el aparcamiento de Bellas Artes, ofreció al alumnado de nuevo ingreso más de seis horas de diversión.

Una vez en el recinto, los alumnos que aún tenían alguna duda pudieron acercarse a los stands de las delegaciones, donde estudiantes de cursos superiores les explicarían cómo es la vida universitaria, qué desafíos deben sortear y cómo pasarlo bien entre tanto estudio. Para aquellos que directamente querían socializar, podían hacerlo en una zona chill out ubicada en la sombra, para resguardarse del bochorno que fue uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Los menos tímidos se lanzaron a participar en otras propuestas como el Glitter Bar, la Cabina del Tiempo, el fotomatón 360, el toro mecánico o el Tattoo Bar. Muchos también corrieron a dejar huella en un mural que lucía lleno desde las doce del mediodía. Todo ello mientras en el escenario principal se sucedían las actuaciones de artistas locales, las sesiones de animación y las masterclasses deportivas.

Diversión y comida a partes iguales

La mayoría de estudiantes, que llevaban en las jornadas de bienvenida desde las 8:30 horas, entraron al festival con bastante hambre. Prueba de ello fue que, nada más abrir las puertas, un gran tumulto de jóvenes se congregó en la zona gastronómica. Allí, muchos hicieron cola para combatir el calor con un batido bien fresquito, mientras otros optaron por pedirse una pizza, un perrito caliente o un dulce. Entre las foodtrucks presentes, había incluso opciones veganas.

Paula Fernández es una de las recién llegadas que no quiso perderse la fiesta de bienvenida. Junto a otras tres amigas, comienza este año el Grado de Medicina, uno de los más exigentes de toda la oferta formativa. Ni siquiera han ido a su primera clase y ya saben que por delante tienen un curso lleno de subidas y bajadas. Según argumentan, son conscientes de que habrá momentos donde parezca imposible, pero también disfrutarán mucho de la profesión de sus sueños.

Aunque a priori la carrera les da "un poco de respeto", todas coinciden en que Hola ULL es una buena forma de romper el hielo y que, una vez graduadas, será una de esas experiencias que recuerden con cariño. "Este festival es nuestro primer contacto con la vida universitaria y al ver el ambiente se nos ha ido un poco el miedo, hemos pensado que no se está tan mal aquí", señaló Fernández.

Problemas con el acceso

El estudiante de primer curso de Filosofía Romén Ramos, también cree que el festival es una forma de recreo atractiva. Sin embargo, advirtió que el acto pilló por sorpresa a mucha gente. "Me enteré hace poco, de una forma bastante discreta y, aunque al principio estaba indeciso, me lo he pasado bien y he podido conocer gente que empieza en la misma carrera", relató. Desde su experiencia, también habría que mejorar el sistema de entrada, que este año fue a través de unas pulseras con códigos QR, porque resultó algo engorroso.

Pedro Castellano, por su parte, acudió al festival con sus compañeras del instituto. Aunque cada uno haya escogido una carrera diferente, todos tenían claro que esta era una forma interesante de forjar nuevas amistades: "La verdad es que no tenemos muchas ganas de empezar las clases, pero este es un ambiente distinto porque conoces gente, comes y te lo pasas bien".

Una oportunidad para captar talentos

Entre los recién llegados también se han colado caras ya conocidas en la comunidad universitaria. Una de ellas fue Alba Rodríguez, una joven que ya cursó un grado en la ULL y que arranca este año un máster. En esta ocasión, ha venido con la agrupación de teatro de Filología para hacer monólogos de Antonia San Juan. "Nosotras nos acercaremos a los chicos, le soltamos el monólogo como si estuviéramos locas y luego explicamos el porqué", subrayó. Con esta propuesta pretenden acercarse a los nuevos estudiantes de una forma más dinámica y entretenida.

También con la intención de hacerse oír, los chicos de Batucada ULL irrumpieron en el festival. Este grupo, formado hace apenas dos cursos, quiso demostrar a los novatos que la universidad no es solo venir a clase. Aunque aún están estableciéndose, aprovecharon la oportunidad para darse a conocer e incluso para reclutar a algún que otro estudiante.

Una demanda de los estudiantes

El vicepresidente del Consejo de Estudiantes, Gabriel Suárez, aplaudió que se haya celebrado "un fiestón así" por primera vez. "Hemos peleado mucho para darle una gran bienvenida a los estudiantes, más allá de la típica charla", destacó.

Por su parte, el rector de la ULL, Francisco García, señaló que este espacio festivo busca complementar la bienvenida académica, más formal. Con estos dos actos, añadió, el objetivo es que los nuevos alumnos se lleven una imagen completa de lo que es la Universidad. "Estamos sorprendidísimos, la acogida ha superado todas las expectativas, un hecho que demuestra que nuestro estudiantado necesita espacios no formales donde pasarlo bien", sostuvo. Ante el éxito de la primera edición, García aseguró que Hola ULL se consolidará como una fecha importante en el calendario académico.