España suma 27 víctimas mortales por violencia machista en 2025: dos en Canarias
El Ministerio de Igualdad confirma nuevos casos en Sevilla y Barcelona, mientras Canarias contabiliza ya dos mujeres asesinadas en lo que va de año
La violencia machista sigue dejando cifras alarmantes en España. Según el Ministerio de Igualdad, un total de 27 mujeres han sido asesinadas en 2025, lo que eleva a 1.321 las víctimas mortales desde 2003. Del total de mujeres asesinadas en lo que va de este año, dos perdieron la vida en Canarias.
Casos recientes en Sevilla y Barcelona
El Ministerio confirmó dos feminicidios más en las últimas semanas:
- Sevilla: una mujer de 47 años fue asesinada presuntamente por su pareja el 7 de septiembre. No existían denuncias previas.
- Barcelona: una mujer de 56 años fue hallada muerta el 25 de mayo, también presuntamente asesinada por su cónyuge. Tampoco había denuncias anteriores.
Ambos casos siguen un patrón repetido en muchas de estas muertes: la ausencia de denuncias previas y la dificultad de las víctimas para acceder a ayuda.
Perfil de las víctimas: edades y nacionalidades
Los datos oficiales permiten trazar un perfil de las 27 mujeres asesinadas este año:
- 41 a 50 años: 10 víctimas (37%).
- 31 a 40 años: 6 víctimas (22,2%).
- 51 a 60 años: 4 víctimas (14,8%).
- 71 a 84 años: 4 víctimas (14,8%).
- 61 a 70 años: 2 víctimas (7,4%).
- Más de 85 años: 1 víctima (3,7%).
En cuanto a la nacionalidad, el 59,3% de víctimas y agresores eran españoles, lo que confirma que la violencia machista atraviesa todas las realidades sociales.
La falta de denuncias, un dato alarmante
El 81,5% de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus agresores. Solo en 5 de los 27 casos existía una denuncia previa. Este dato refleja la urgencia de mejorar la confianza en las instituciones y garantizar canales seguros de denuncia.
Factores como el miedo, la dependencia económica o la manipulación emocional siguen siendo determinantes en el silencio de muchas víctimas.
Distribución por comunidades autónomas
- Andalucía: 8 víctimas.
- Cataluña y Asturias: 3 víctimas cada una.
- Canarias, Extremadura y Galicia: 2 víctimas cada una.
- Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja: 1 víctima en cada comunidad.
Los datos muestran que la violencia machista afecta a todo el territorio español, sin distinciones.
Recursos de ayuda: no estás sola
El 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito, confidencial, no deja rastro en la factura y atiende en 53 idiomas, las 24 horas, todos los días del año.
