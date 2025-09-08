Aviso de AEMET: este será el tiempo en Canarias para la semana de la vuelta al cole

Muchas aulas abrirán este martes, 9 de septiembre, sus puertas para recibir a los primeros alumnos que vuelven a enfrentarse a los libros. Serán los de Infantil y Primaria los primeros que tengan que madrugar y ponerse el uniforme para reencontrarse con sus compañeros y profesores.

Para los padres, más allá de preparar libros, materiales y uniformes, surge otro dilema: ¿Qué tiempo hará en la vuelta al cole? Y, aunque parezca una tontería, no lo es. Son muchos los colegios que cuentan con uniformes de verano y de invierno, pero también se puede cargar un abrigo extra o coger el paraguas si hace falta. Por eso, visitar la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) parece clave para ver cómo hacemos los preparativos del primer día de cole.

Pues bien, lo que sí que parece estar claro es que las temperaturas serán algo más frías, por lo que habrá que coger al menos un suéter o una rebeca para iniciar el nuevo curso.

Previsión del tiempo para este martes

Para este 9 de septiembre, la Aemet prevé un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en zonas de interior, con una ventilación del alisio ocasionalmente fuerte en áreas habitualmente expuestas, que contribuirá a retirar el polvo en suspensión.

En el norte de las islas montañosas, habrá un predominio de intervalos nubosos, con cielos nubosos durante la madrugada y a últimas horas.

También se espera una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en la primera mitad del día, más probables en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo por intervalos de nubosidad alta, así como de nubes bajas en Lanzarote y Fuerteventura, y medias en el suroeste del archipiélago. Calima ligera en retirada progresiva, sin descartar que aún sea significativa en medianías orientadas al sur de las islas centrales en la primera mitad del día.

Miércoles y jueves

Por su parte, para el miércoles día 10, cuando inicien las clases los alumnos de la ESO, así como otras especialidades, habrá predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde en general no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo por intervalos nubosos nocturnos en las islas más orientales. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligero descenso en zonas de interior que puede ser moderado en cumbres. Alisio, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Cielos nubosos en Canarias en una imagen de archivo. / @ALICIA_ARMAS

Y el jueves 11, cuando vuelvan a las aulas los estudiantes de Bachillerato, entre otros, se espera, en el norte de las islas montañosas, un predominio de los intervalos nubosos con cielos nubosos durante la madrugada y a últimas horas, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, siendo más probables en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado; salvo por intervalos nubosos nocturnos en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas sin cambios en costas y en ligero ascenso en zonas de interior. Alisio, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en el interior de las islas más orientales; predominando las brisas en costas del suroeste. En altas cumbres, viento flojo del norte.