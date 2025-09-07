De temperaturas superiores a 30 grados a posibles tormentas: así se presenta el lunes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes calima en zonas altas orientadas al sur, en menor medida en costas, posibles tormentas aisladas, acompañadas de chubascos localmente fuertes, y temperaturas mínimas en descenso, pero las máximas aún podrán superar los 30 grados.

El viento será del nordeste en zonas de litoral, con rachas ocasionales muy fuertes en los expuestos, y flojo a moderado de componente este en medianías y del sur en cumbres.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del nordeste de fuerza 4 o 5, que arreciará a 6, marejada o fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 en costas del suroeste y sur de las islas con marejadilla.

Se espera mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros y visibilidad regular por calima.

La previsión por islas es la siguiente:

Poco nuboso o despejado en general. En el norte, por debajo de 500-600 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con apertura de claros el resto del día. No se descarta algún chubasco tormentoso disperso en la vertiente norte del Teide durante las horas centrales, y con menor probabilidad en el sur. Calima, principalmente en zonas elevadas orientadas al sur, sin descartar que sea significativa en zonas bajas, con tendencia a mejorar al final del día. Temperaturas máximas en ligero moderado descenso en el norte, especialmente en medianías, y ligero en el resto de zonas de interior, con valores que podrá superar los 30 ºC localmente en vertientes sur y oeste. Mínimas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en el resto. Viento del nordeste de flojo a moderado en litoral, con intervalos de fuerte en sureste y punta noroeste, sin descartar rachas muy fuertes; en medianías, flojo y variable. En el Teide, flojo de oeste. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 29

La Gomera

Poco nuboso o despejado en general. En el norte, por debajo de unos 500-600 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con apertura de claros el resto del día. Calima en zonas elevadas orientadas al sur, aunque no se descarta que llegue a ser significativa también en zonas bajas de dicha vertiente, con tendencia a mejorar al final del día. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior, pudiéndose superar los 30 ºC en las orientadas al sur; pocos cambios en costas. Viento del nordeste, de flojo a moderado, con intervalos de fuerte en vertiente este y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; en medianías y cumbres, flojo de componente sur, rolando y arreciando del norte por la tarde. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 27

La Palma

Poco nuboso o despejado en general. En el norte y este, por debajo de unos 500-600 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con apertura de claros el resto del día. Calima e medianías y cumbres; ligera en costas y en general, remitiendo al final del día. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior, pudiéndose superar los 30 ºC en las orientadas al sur y oeste; pocos cambios en costas. Viento del nordeste, de flojo a moderado en zonas de litoral del noroeste y sureste, con intervalos de fuerte, cuando no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; en medianías y cumbres, predominio de la componente sur. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 22 25

El Hierro

Poco nuboso o despejado en general. En el norte, por debajo de unos 500-600 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con apertura de claros el resto del día. Calima en zonas elevadas orientadas al sur, aunque no se descarta que llegue a ser significativa también en zonas bajas de dicha vertiente, con tendencia a mejorar al final del día. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior, pudiéndose superar los 30 ºC en las orientadas al sur; pocos cambios en costas. Viento del nordeste, de flojo a moderado en zonas del litoral del noroeste y sureste, con intervalos de fuerte, cuando no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; en medianías y cumbres, predominio de la componente sur. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 23

Lanzarote

Poco nuboso o despejado, salvo por algún intervalo en el norte durante la madrugada. Baja probabilidad de tormentas aisladas en el entorno durante la primera mitad del día, en general con escasa precipitación asociada. Calima, principalmente en zonas elevadas, aunque no se descarta que llegue a ser significativa también en zonas bajas; tendencia a ir disminuyendo al final de la jornada. Temperaturas máximas en descenso en el oeste y ligero en el este, con valores que podrán superar los 30 ºC en el interior sur. Mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste de flojo a moderado en zonas de litoral, con predominio del este flojo en zonas más elevadas de interior con tendencia a arreciar y rolar al nordeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 29

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de tormentas aisladas en el entorno durante la primera mitad del día, en general con escasa precipitación asociada. Calima, principalmente en zonas elevadas, aunque no se descarta que llegue a ser significativa también en zonas bajas; tendencia a ir disminuyendo al final de la jornada. Temperaturas máximas en descenso en el oeste y ligero en el este, con valores que podrán superar los 30-32 ºC en el interior sur. Mínimas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral con intervalos de fuerte al final de la jornada, con predominio del este flojo en zonas más elevadas de interior con tendencia a arreciar y rolar al nordeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 26

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado en general. En el norte, por debajo de 500-600 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con apertura de claros el resto del día. Con baja probabilidad, durante las horas centrales del día en el interior podría formarse nubosidad acompañada de algún chubasco tormentoso disperso. Calima, principalmente en zonas elevadas orientadas al sur, sin descartar que sea significativa también en zonas bajas. Temperaturas máximas en descenso en medianías del norte; pocos cambios en el resto, con valores que podrán superar los 30-32 amplias zonas del interior sur. Mínimas en ligero a moderado descenso en cumbres y medianías del sur, con pocos cambios en el resto. Viento del nordeste, flojo a moderado en litoral, con intervalos de fuerte. En zonas de interior, predominio del este flojo, tendiendo a arreciar y rolar al nordeste por la tarde. En cumbres, flojo, rolando a componente norte. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Palmas de Gran Canaria, Las 22 26