Mil y un menús en los colegios canarios por alergias y creencias familiares

La vuelta al colegio no se centra única y exclusivamente en cuestiones académicas. Una alimentación sana y adaptada es una de las principales preocupaciones de los padres. Pero cada vez son más los colegios que diversifican sus menús en función de las particularidades de cada estudiante. Una iniciativa que favorece la inclusión del alumnado a la hora de comer y permite a los menores continuar con su dieta habitual.

Los más sonados son los menús adecuados a las alergias e intolerancias. De hecho, el director general de la Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios —de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes—, David Crego, reconoce que «hoy en día, quien no tiene en su centro menús para hasta cinco alergias distintas no es un centro normal». Sin embargo, en los últimos tiempos también es común escuchar la adaptación de comidas a aquellos niños que, ya sea por la religión o por su tipo de dieta familiar, precisan de un menú diferente al resto.

Colegios en las Islas

Es el caso del CEIP Fernando III El Santo, en La Laguna, que en un intento de mantener a sus alumnos cómodos e incluidos en el ambiente escolar, ofrece las adaptaciones necesarias. «Nuestro comedor es gestionado por un catering y este servicio aplica las variaciones que los padres, previamente, han comunicado», cuenta el director del centro, Victorio García.

Otro ejemplo es el CEIP Camino Largo, también en La Laguna, que no se queda atrás. Pues el centro ofrece hasta diez tipos de menús diferentes: Basal –que es el estándar–, vegetariano, vegano, sin lactosa, sin gluten, sin cerdo, sin proteína de la leche, sin proteína de la vaca, sin huevo y sin marisco. No obstante, adaptan el menú basal a cualquier otra necesidad que no recojan ninguno de los diez ya mencionados.

Por ejemplo, su directora, Mónica Montesdeoca, explica que para aquellos niños con algo más de peso existe una variación denominada hipocalórico. «Se suelen mantener la mayoría de los platos porque los menús escolares no tienen excesivas calorías, pero en aquellas comidas que quizás pueda haber una alta presencia se sustituyen por otras». Por otro lado, en lo que se refiere a los frutos secos, dada la gravedad de la alergia, el centro ha decidido eliminar su presencia en cualquier comida y así evitar la contaminación cruzada.

Procedimiento

Montesdeoca explica el modo de proceder para los padres en aquellos casos que fuera necesaria la adaptación.«Si se trata de una restricción médica, como una alergia o intolerancia, las familias deben traer un certificado médico. Si, por el contrario, es por cuestiones morales, necesitamos un papel, que emitimos desde el centro, firmado por los padres». Un funcionamiento que coincide con el del CEIP Fernando III El Santo y con las pautas que plantea Educación.

A pesar de que adaptar las comidas a las necesidades del alumnado parece lo más coherente, hasta hace un tiempo no era común tener estos aspectos en cuenta. «Afortunadamente, ya hay mucha más consciencia por parte de la sociedad y las familias sobre la calidad de las comidas que reciben sus hijos», cuenta Montesdeoca.

Concepción del comedor

De hecho, la concepción de las familias sobre el comedor ha cambiado en los últimos años. «Antes, el comedor se concebía más como una ayuda asistencial para aquellos padres que trabajaban o no tenían la capacidad de darles de comer a sus hijos en casa», señala. Y agrega que eso no significa que antes se comiera mal, pero reconoce que la función de los comedores era otra. «Ahora, es habitual que se impliquen en la alimentación de los menores y que se preocupen por la calidad de los alimentos», agrega.

La dietista-nutricionista Berta Pinto explica que, a causa de esa mayor consciencia de los padres, los centros educativos también se han involucrado más en ese aspecto. «Ya todas las comidas están supervisadas por profesionales, cumplen unos estándares mínimos de calidad y de salud y las escuelas están mucho más predispuestas a colaborar», cuenta.

Pautas de los menús

Aunque los menús escolares deben ser diseñados por cada colegio, los centros deben seguir varias pautas establecidas por las administraciones. Por ejemplo, en abril de este año se publicó el Real Decreto 315/2025, que establece las normas de desarrollo de la ley de de seguridad alimentaria y nutrición.

Asimismo, las escuelas cuentan con programas como Ecocomedores, que fomentan el consumo de productos de kilómetro cero, o guías elaboradas que les sirven de orientación en este aspecto. De hecho, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud publicó hace dos años una de estas guías que contó con la colaboración de Pinto.

Contenido

La nutricionista recuerda que para que un menú sea saludable debe estar compuestos por legumbres (una o dos veces a la semana), pescados (una o tres veces) y carne roja (máximo una vez). Todo debe ir acompañado de frutas y verduras de temporada, agua y pan –integral, en el mejor de los casos–. La pasta y arroz debe consumirse entre tres y cuatro veces al mes.

Para este nuevo curso académico, Educación ha autorizado hasta 509 comedores en las Islas –259 en Las Palmas y 250 en Santa Cruz de Tenerife—.