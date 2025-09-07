Darío López la vuelve a liar con un manual para disfrutar la romería de los Dolores

Poco a poco, al golpito como apuntan los más viejos del lugar, se ha convertido en uno de los referentes del humor Made in Canarias, una de las piezas mejor valoradas de un tablero del entretenimiento sobre el que brilla el talento de Darío López (Icod de los Vinos, 1981). Una de sus últimas ocurrencias, un vídeo que comparte con Nacho Peña sobre cómo hay que vestirse en la romería de los Dolores de Lanzarote, lo está petando en las redes sociales. Y es que la criatura tiene más de 147 mil seguidores en Instagram, otros 33,9 mil en X o 23,6 k suscriptores en YouTube. Vamos, que lo conoce hasta el Tato... «Procuro que el personaje no invada el terreno personal», asegura en una entrevista que sí o sí nace con una reflexión de cabecera.

¡Se la mandó!

Me la mandé... O eso es así [ja, ja, ja].

Miedo me da preguntarle qué tiene en su punto de mira.

Yo disfruto mucho con el reto de buscarle una vueltita a las cosas; cuando encuentras tu espacio en este mundillo te mueves con un lenguaje que sientes como propio y todo es un poquito más «fácil».

A usted le da igual ocho que ochenta; se lo digo porque lo mismo se va a Roma de vacaciones y cuelga un vídeo de cómo se las gastaban los romanos que en cuestión de minutos tiene un montón de ‘Me gusta’, ‘likes’ o dedos ‘pa’ arriba...

Esas son las cositas del día a día que aparecen en una conversación entre amigos o la familia. La única diferencia es que no se queda en casa sino que le doy a compartir para que llegue a un montón de sitios. Si hay suerte y, por supuesto, una oportunidad para divertirse nos echamos unas risas en conjunto.

¿Es un tipo gracioso u original?

Más que gracioso, creo, que soy una persona inquieta. Sí. Tengo cierta inquietud para inventar un fisquito. Yo llego a la comedia tras consumir mucha comedia... Hubo un efecto esponja consistente en empaparme de lo que me gustaba para después buscar una manera de plasmarlo y enseñarlo a los demás.

¿Mira mucho cómo ven otros lo que hace en las redes sociales?

Las redes sociales no condicionan lo que hago, pero evidentemente me interesa saber cómo se mueves mis cosillas en ellas. En un mundo tan cambiante o aprendes a consumir un producto o te quedas en fuera de juego. Pasa en casi todos los trabajos y en humor también. No estoy obsesionado con los números que marcan el éxito de un vídeo, pero sí mi interesa saber si lo que estoy mostrando cala en la gente. Si tiene un recorrido.

¿Su humor es de consumo rápido?

El que hago en las redes sociales sí. Ése tiene un apego importante con la actualidad, pero cuando me subo a un escenario cuento historias que no se caducan de un día ‘pa’ otro... Ahí el momento se vive con intensidad.

¿Hacer reír sin herir es más sanote?

La piel de la comedia es muy fina y no es nada sencillo encontrar un espectáculo en el que nadie se sienta herido. Yo me echo unas risas con lo que me pasa a mí, es decir, hago un humor sanote en el que hay cosillas con las que nos criamos. Sí. Es un humor amable que no duele tanto como el otro... Procuro que el personaje no invada el terreno personal.

Arquitecto técnico y funcionario del Gobierno de Canarias...

...exfuncionario [corrije]. Ahora mismo no estoy ejerciendo el funcionariado. En estos momentos le dedicó todo mi tiempo laboral a la comedia o a esta vena artística.

¿Y al exfuncionario le daban mucho la lata con aquello de «mándate un chiste»?

No, no, no... Tanto a nivel público como el tiempo que he ejercido de aparejador yo he sido muy serio [silencio]. Un tipo responsable, tan recto que algunos creían que era medio pollaboba en el buen sentido de la palabra. Siempre puse una distancia importante con el personaje para evitar el cachondeo. El otro Darío, el que iba a la oficina, era más serio. Allí pocas bromas... El vacilón que pueda tener con el compañero más próximo sí que está, pero en su justa medida. Sin excesos.

¿Se puede comer de la comedia?

Yo estoy disfrutando mucho del hecho de que se vendan entradas para ir a un espectáculo. A eso le doy un valor del carajo porque no todo el mundo puede ganarse la vida con lo que le gusta hacer. Soy consciente de lo que cuesta tener esta ventaja, pero lo que dure duró. Si me divierto y, encima, es algo que puedo compatibilizar con la familia no tengo motivos para quejarme.

Mejor reír que lamentar, ¿no?

Reír, siempre reír... Lo mejor es tener fundamento y tratar de hacer lo que deseas. Yo, por ejemplo, siento que estar en un escenario es una de las experiencias más plenas que puedo sentir. Disfruto cada vídeo que grabo, pero el directo es otra cosa. Allí sólo estás tú y el publico. Esa conexión es maravillosa.