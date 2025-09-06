Fuegos España
El incendio de Castromil en Zamora se eleva a nivel 2 y se estudian posibles evacuaciones
En un lapso de apenas media hora el fuego ha pasado de estar controlado a subir a nivel 1 y 2 al comportar un grave riesgo para la población y bienes no forestales
E. V.
La evolución del incendio forestal declarado en la mañana del viernes en Castromil, en Zamora, ha obligado a elevarlo al nivel 2 de Índice de Gravedad Potencial (IGR).
La Junta de Castilla y León ha decidido elevar el riesgo al nivel 1 y, posteriormente, al 2, en un lapso de tiempo de apenas media hora a las 12:54 horas y ya se está estudiando la posible evacuación de una de las localidades más próximas al foco.
Sobre la zona se encuentran trabajando más de una veintena de medios, entre ellos seis helicópteros, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bullzócer, cuatro brigadas especializadas dos técnicos y cinco agentes medioambientales.
El nivel 2 se declara cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: amenaza seria a poblaciones que exija medidas de socorro de la protección o protección de los bienes o que comporten un grave riesgo para la población y bienes no forestales.
Al tiempo, también se puede declarar en caso de que el incendio obliga al establecimiento de cortes parciales o totales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia, vías férreas, instalaciones singulares amenazadas, afección a espacios naturales protegidos o que suponga un peligro para masas arboladas superiores a 300 hectáreas.
- Santa Cruz se prepara para la fiesta de Plenilunio: las actividades incluyen un espectáculo con 300 drones
- Dos águilas y cinco perros, abandonados en una casa de Santa Cruz de Tenerife
- Viola a su compañera de piso en Lorca y le dice que no lo hizo 'con mala intención
- La Guardia Civil busca a un conductor que circuló a más de 220 km/h en Tenerife
- No está en Canarias: se llama Tenerife y está en el otro extremo del mundo
- Hallan el cadáver de un hombre que estaba desaparecido en La Gomera
- Más de seis años de espera y cuatro millones de euros para recuperar la sede de Antequera del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
- Barcos de radiocontrol en el lago de Santa Cruz de Tenerife