El décimo aniversario de Phe Festival se deja oír en el Puerto

Phe Festival conquista este fin de semana, más que nunca, Puerto de la Cruz. El festival por excelencia de la escena alternativa de las Islas celebra estos días su décimo aniversario y lo hace llenando de música el municipio norteño. La inauguración de un nuevo escenario –Faro– dedicado a la música electrónica y situado en la parte alta de la explanada del muelle hizo que en la tarde de ayer resonaran los ritmos más bailables. Un recinto de conciertos mucho más grande que en ediciones anteriores hizo las delicias de las alrededor de 5.000 personas que disfrutarán de este festival durante el fin de semana. Ya en la primera jornada se hizo notar que el Phe Festival es una cita para todos los gustos y todas las edades y por eso fueron muchas las familias que no faltaron.

Uno de los participantes del BMX Aqualia Waterjump. | ARTURO JIMÉNEZ

El grupo neoyorquino Nada Surf se convirtió en el protagonista de la velada ya que eran cabeza de cartel. La banda es una de las apuestas internacionales de este aniversario de Phe Festival y llegó para dar su único concierto en Canarias dentro de la gira europea de Moon Mirror. Parecía que había muchas ganas de disfrutar de ellos, y por eso no dudaron en saltar al escenario diez minutos antes de la hora anunciada, a las diez de la noche. A lo largo de su actuación tocaron temas como In Front Of Me Now, New Propeller o Losing.

A continuación salió al escenario uno de los músicos que se está convirtiendo en asiduo del Phe Festival, Abraham Boba. El líder de León Benavente ya ha estado en dos ocasiones en Puerto de la Cruz con su grupo y ayer actuó como DJ antes de que le tocara el turno a Dorian. La banda de Barcelona presentó su último trabajo, Futuros imposibles. Entre los canarios de la jornada estuvieron San Tosielo y Ale Acosta, quien cerró la jornada de conciertos con la presentación de su carrera en solitario y el álbum El porvenir.

Carlos Ulises Salazar es uno de los dos directores del festival y destacó ayer, minutos antes de que comenzara a sonar la música, que este cumpleaños «representa un hito muy significativo para cualquier proyecto vital o cultural». Phe Festival surgió hace una década con el objetivo de renovar la oferta cultural y aliarse con el turismo para fomentar el ocio en esta zona de Tenerife. Un plan perfecto para las vacaciones. Con esa idea surgió la iniciativa: «Queríamos que el público disfrutara del entorno y de todas las posibilidades que ofrece el municipio durante un fin de semana y en el marco de un festival que, a día de hoy, abarca prácticamente todos los estilos».

El festival ha ido creciendo en experiencias. Es el caso, este año, del Phe Club, un espacio que se inaugura y que está dedicado a la cultura de baile y electrónica. «Supone una apuesta importante para nosotros», afirmó Salazar quien también recordó la existencia del Domo, que ya se inauguró en 2024 y que, dado su éxito, permanece este año en la oferta del festival.

Pero la décima edición arrancó antes. Durante las horas centrales del día de ayer tuvo lugar el ya tradicional BMX Aqualia Waterjump en el muelle de Puerto de la Cruz. El mítico campeonato reunió a una decena de deportistas. n