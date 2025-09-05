El tinerfeño Pedri, protagonista durante la próxima semana en El Hormiguero

El Hormiguero ha anunciado cuáles serán sus invitados para la próxima semana. Una serie de personas que van desde la crónica social al mundo de la música pasando por el deporte. En esta última categoría tendrán protagonismo los jugadores de la Selección Española y el Fútbol Club Barcelona, Ferrán Torres y el tinerfeño Pedri González.

El programa conducido por Pablo Motos ha anunciado que los futbolistas estarán en el plató el próximo jueves, 11 de septiembre, cerrando una semana que tiene como protagonistas a Mar Flores, Nacho Cano, Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra. El Hormiguero, que tendrá a parte de sus colaboradores habituales junto a las hormigas más famosas de España, Trancas y Barrancas, se emite a partir de las 20:45 hora canaria.

Nueva participación en el programa

El jueves no será el estreno de Pedri en El Hormiguero. El jugador, nacido en Tegueste, estuvo en el programa de Antena3 en 2023. El tinerfeño se sometió a las preguntas de Trancas y Barrancas, contó varias intimidades de sus primeros días en el Fútbol Club Barcelona, contó su gol favorito e incluso logró uno de sus sueños: convertirse en Andrés Iniesta.

En su última visita, el programa logró ser el más visto de la televisión en su franja horaria, con un 15% de share y más de dos millones de espectadores. La visita de Pedri se debía al lanzamiento de su propia línea de ropa para Springfield.