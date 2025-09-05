Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 5 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 5 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 27, 30, 31, 41 y 43 y las estrellas 5 y 8.
El código del Millón ha sido el SSZ98350.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Dos águilas y cinco perros, abandonados en una casa de Santa Cruz de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife compra 401 carpas blancas para que el Rastro sea más atractivo
- Viola a su compañera de piso en Lorca y le dice que no lo hizo 'con mala intención
- Parece una avalancha a punto de engullirte': la impresionante cascada de nubes vista en Canarias
- El Estado se compromete a cofinanciar el tren del sur de Tenerife, que unirá Santa Cruz con Adeje
- La Audiencia Provincial confirma la sentencia por amenazas a Pérez Camacho
- Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Canarias
- Buscan a tres jóvenes por la quema de cuatro coches en Tenerife