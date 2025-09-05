Óscar Díez Gil asume la gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, uno de los centros de referencia de la sanidad pública en Tenerife, cuenta desde este viernes con un nuevo director gerente. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el nombramiento de Óscar Díez Gil, que ya ejercía como director médico del centro.

La designación se produce tras la dimisión de Roberto Gómez Pescoso, quien solicitó su cese por motivos personales y a quien el Ejecutivo autonómico agradeció los servicios prestados.

Una trayectoria profesional sólida en medicina y gestión

Óscar Díez Gil es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, con especialización en Microbiología y Parasitología. Su perfil combina formación clínica con experiencia en gestión, ya que ha cursado un Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica, además de programas de alta dirección y optimización de antibióticos (PROA).

Este bagaje lo convierte en un perfil con preparación técnica y estratégica, clave para liderar un hospital de referencia.

Experiencia en La Candelaria y otros centros hospitalarios

La carrera de Díez Gil en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha sido progresiva y diversa. Ha ocupado cargos como:

Director médico y subdirector médico .

y . Jefe de servicio de Microbiología y Laboratorio Clínico .

. Jefe de sección de Microbiología.

Además, ha realizado estancias en hospitales de prestigio internacional, como el Mount Sinaí de Toronto, el Hospital Carlos III de Madrid o el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, lo que le ha permitido conocer distintos modelos de gestión y atención sanitaria.

Compromiso con la docencia y la investigación

Óscar Díez Gil también desarrolla una intensa actividad docente e investigadora:

Profesor en la Universidad de La Laguna , en la especialidad de Enfermería Comunitaria y Salud Pública.

, en la especialidad de Enfermería Comunitaria y Salud Pública. Colaborador en la ESSSCAN (Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias), formando a futuros gestores sanitarios.

(Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias), formando a futuros gestores sanitarios. Miembro de proyectos de investigación europeos como el ECDC/HERA para la preparación ante emergencias sanitarias.

para la preparación ante emergencias sanitarias. Integrante del grupo SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica).

(Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica). Colaborador en el Spanish Working Group on MDRTB de la Universidad de Zaragoza, especializado en tuberculosis multirresistente.

Su trayectoria está avalada por numerosas publicaciones científicas y participación en grupos de estudio de referencia en España y Europa.

Retos al frente del Hospital La Candelaria

La llegada de Óscar Díez Gil a la dirección del hospital marca una etapa en la que deberá afrontar varios desafíos clave: