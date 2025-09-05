La derecha gana peso entre una generación Z más pesimista

La derecha gana peso entre una generación Z cada vez más pesimista. Las personas nacidas entre los años 1996 y 2010 se salen del molde y se muestran más volcados con la corriente política de derechas, al contrario de generaciones anteriores. Hasta ahora, lo habitual era que los jóvenes, en sus primeros años de vida política, se situaran en el bando contrario.

Al menos así lo dio a conocer ayer el director del Instituto de Investigación Social Opina 360, Juan Caro, durante su conferencia La generación Z a partir de los estudios demoscópicos. Una actividad que se enmarca en la cuarta edición del Campus de Verano, La nueva mirada de la Canarias Z, de la Fundación Canarias Siglo XXI.

Estudios del CIS

«Los estudios del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) –que son la base fundamental de la ponencia– muestran que la juventud adopta una actitud más receptiva al centro de las vertientes políticas, al contrario de lo que sucedía. E incluso en estos últimos años han pasado a posicionarse hacia la derecha», señaló. Y es que, según explicó, las encuestas del CIS muestran que, en una escala del cero al diez, los jóvenes se posicionan en un cinco en adelante cuando se les pregunta por sus preferencias ideológicas. Unos valores que se corresponden con la ideología tradicional y conservadora.

La tendencia se agudiza aún más en los hombres jóvenes. Caro aclaró que este hecho no es aislado, y se relaciona con que, en los últimos tiempos, ha crecido la intención del voto directo a VOX y, en menor medida, a Se acabó la fiesta. «Son partidos de derecha autoritaria. O dicho de otra manera, radicales o de extremos», añadió.

Contexto

Pero este cambio ideológico de fondo guarda una explicación detrás. Los nativos digitales –que es como también se conoce a la generación Z– han vivido sucesivas crisis. Desde la crisis financiera y de déficit público de 2008, hasta la más reciente por el Covid-19. «Incluso las consecuencias de la guerra en Ucrania, como la inflación u otros conflictos, han condicionado el pensamiento de la juventud», apuntó.

Esto no quiere decir que ese cambio de mentalidad se haya producido, concretamente, a raíz de estos acontecimientos. «No existen unos saltos exactos en esas fechas, sino que con el paso del tiempo, el cambio de mentalidad ha ido en aumento», señaló. Así, el contexto ha contribuido a que la tendencia política hacia la derecha vaya poco a poco al alza.

En este sentido, la generación Z se caracteriza por tener peores expectativas que las anteriores. «Cuando se les pregunta en los sondeos por sus expectativas de vida, las respuestas suelen ser pesimistas», matizó. Caro contó que al menos dos de cada tres jóvenes piensan que van a vivir peor que sus padres. «Y a eso hay que sumarle que más de la mitad de los jóvenes piensan que tendrán menos oportunidades que otras generaciones», agregó.

Desafecto por la democracia

Por otro lado, el director de Opina 360 recordó la existencia de un porcentaje, no mayoritario, pero sí significativo, de jóvenes desafectos con la democracia. «Un 16% de los nativos digitales opina que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democrático», puntualizó. Aunque no todos los jóvenes están interesados en el tipo de gobierno de su país. «Casi un 9% adicional confiesa que le da igual el gobierno que sea y no se siente comprometido con la democracia». Según contó, estos datos se relacionan con un mayor acercamiento de los jóvenes a los partidos de derecha.

La manera en la que la generación Z se informa también condiciona la orientación del voto. «La exposición constante a las redes sociales, y su funcionamiento a través de algoritmos, empujan a la juventud a mensajes más radicales y de partidos de extrema derecha», detalló.

Caro también mencionó otro rasgo significativo de la generación Z: el desacuerdo con las políticas de igualdad. «Aunque no se trata de una postura mayoritaria, la cantidad si es suficiente como para marcar una ruptura en la tendencia», apuntó. Y agregó que, sobre todo los hombres, están más descontentos con el tema y piensan que se ha llegado demasiado lejos. «Lejos de sentirse iguales, se ven inferiores», concluyó.

Revertir la tendencia

Para Caro, no se trata de una situación que vaya a cambiar de la noche a la mañana. «En política, los cambios van despacio. Pero encima el contexto actual está muy polarizado y no ayuda a mejorar el panorama», expresó. «Para que exista un cambio es necesario un compromiso por parte de los poderes políticos, con el fin de consensuar medidas que de verdad respondan a los intereses y necesidades de los jóvenes».

El Campus clausuró ayer su cuarta edición y, además de la conferencia de Juan Caro, contó con la presencia de otros ponentes que acercaron la realidad de la generación Z y sus necesidades, concretamente en las Islas, al público asistente. Temas como, por ejemplo, la situación climática en Canarias o la oportunidad de vivir en el Archipiélago, entre otros, fueron tratados.