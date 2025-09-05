Cerca de 800 canarios compiten por un puesto en la Guardia Civil

Este sábado, cerca de 800 canarios competirán por un puesto en la Guardia Civil. En total, más de 27.600 opositores en toda España lucharán por una de las 3.118 plazas ofertadas en el proceso selectivo de 2025.

De esas plazas, un 32,36% se reserva a mujeres, reforzando el compromiso con la igualdad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Un perfil con alto nivel académico

El perfil de los aspirantes sorprende por su preparación:

1 de cada 3 opositores tiene estudios universitarios.

980 cuentan con máster y 15 poseen doctorado .

y . La edad media es de 27 años, un punto de equilibrio entre juventud y experiencia.

Antes de llegar a las pruebas, todos debieron cumplir requisitos básicos: tener entre 18 y 40 años, contar con nacionalidad española, carecer de antecedentes penales y disponer al menos del título de ESO.

Las fases de las oposiciones a la Guardia Civil

El camino para convertirse en guardia civil es exigente y consta de cuatro fases principales:

1. Examen teórico y psicotécnicos

Se celebra este sábado en 20 sedes, incluidas Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Los aspirantes deben superar pruebas de:

Conocimientos generales (derecho, ciencias sociales…).

Idioma (generalmente inglés).

Ortografía y gramática.

Psicotécnicos (memoria, lógica, atención).

2. Pruebas físicas

Incluyen:

Circuito de agilidad.

Carrera de 2 km.

Flexiones.

Natación 50 metros.

3. Entrevista personal

Evalúa motivación, estabilidad emocional y capacidad de trabajo en equipo.

4. Reconocimiento médico

Un examen exhaustivo para garantizar la aptitud física y de salud.

Formación: el último paso para ser guardia civil

Quienes consigan plaza iniciarán un curso en centros de referencia como la Academia de Baeza (Jaén) o el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid).

La formación dura un curso académico y culmina con 40 semanas de prácticas en unidades reales, donde los futuros agentes pondrán en práctica todo lo aprendido.