El abandono escolar repunta en Canarias y supera la media nacional

El abandono escolar temprano en Canarias ha vuelto a repuntar en 2025, situándose en el 14,4%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La cifra coloca a las Islas por encima de la media nacional (12,6%) y corta la tendencia a la baja registrada en 2024, cuando se alcanzó un 13,1%.

Este incremento devuelve a Canarias a niveles similares a los de 2023 (14,7%), lo que evidencia que el problema persiste mientras en otras comunidades la situación mejora.

Canarias frente al resto de España

La brecha territorial en el abandono escolar es evidente. Mientras País Vasco (3,8%), Cantabria (6,1%) o Madrid (9,3%) presentan cifras muy bajas, regiones como Murcia (20,6%) o Ceuta y Melilla (18,8%) superan ampliamente la media nacional.

Algunas comunidades han logrado avances destacados. Andalucía ha bajado del 16,9% en 2023 al 14,8% en 2025, mientras que Castilla y León se acerca al objetivo europeo con un 9,7%. Estos ejemplos demuestran que, con políticas educativas efectivas, es posible revertir la tendencia.

España, lejos de los objetivos europeos

El descenso general en España no basta para cumplir el objetivo europeo del 9% en 2030.

Ismael Sanz, director del área de Educación de Funcas, advierte que “España está aún lejos del objetivo europeo del 9% fijado para 2030”. Además, recuerda que el país es actualmente el segundo con mayor tasa de abandono en la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía (16,8%).

Las consecuencias, añade Sanz, son claras: “El abandono temprano limita las oportunidades laborales de los jóvenes, reduce sus ingresos futuros y aumenta el riesgo de desempleo”.

Desde la Comisión Europea también se ha alertado de que, tras la pandemia, las tasas de absentismo prolongado han aumentado, especialmente entre los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Factores que explican el abandono escolar

El informe de Funcas establece una relación directa entre el abandono y el nivel educativo de las familias.

“Los jóvenes cuyas madres solo tienen estudios primarios tienen 14 veces más probabilidades de abandonar la escuela que aquellos con madres con estudios superiores”, señala Sanz.

Este dato refleja la importancia de un enfoque integral que combine educación, apoyo social y políticas de igualdad de oportunidades.

Las propuestas de los expertos para revertir la tendencia

1. Reducir ratios y reforzar tutorías

Entre las medidas propuestas, destaca la reducción de ratios en las aulas y la implantación de tutorías personalizadas.

Sanz subraya que “en los centros de entornos vulnerables, el acompañamiento es clave; necesitamos docentes con experiencia que se impliquen en estos contextos”.

2. Formación Profesional más atractiva

La Formación Profesional (FP) se presenta como una alternativa estratégica para combatir el abandono.

“Flexibilizar los programas y adaptarlos a las necesidades del mercado laboral puede hacer la FP más atractiva para los jóvenes, evitando que abandonen sin opciones de futuro”, explica el experto.

3. Programas de refuerzo académico

Los especialistas también coinciden en la necesidad de programas de apoyo para alumnos en riesgo. “El refuerzo académico ayuda a evitar la desmotivación y la sensación de fracaso, factores que están detrás de muchas decisiones de abandono”, apunta Sanz.