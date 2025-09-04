La vuelta al cole llega con deducciones fiscales por gastos escolares y compra de libros… pero solo en algunas comunidades

En los próximos días comenzará una vuelta al cole cargada de gastos para las familias. Según la OCU, las familias gastarán 2.390 euros por hijo de media, una cifra que sube de manera notable para los padres y madres que eligen un colegio privado para sus hijos. Solo los gastos de equipación para la vuelta al cole como libros, material o uniforme pueden suponer más de 500 euros por alumno de coste medio, dependiendo de la comunidad autónoma.

Y es que según el lugar en el que residamos, además de pagar más o menos por la compra de libros y material escolar, también tenemos acceso a algunas deducciones por gastos escolares que podremos aplicarnos en nuestra próxima declaración de la renta y aliviar algo la carga de la vuelta al cole.

¿En qué consisten estas deducciones fiscales por gastos escolares?

Según informa el portal TaxDown, se trata de deducciones que pueden aplicarse los padres u otros ascendientes que convivan con hijos escolarizados y dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida, las deducciones varían en cuanto a la cantidad y al tipo del material escolar beneficiado. En todos los casos es importante guardar los comprobantes y los tickets de las compras por si Hacienda los reclama más adelante.

¿Qué CCAA ofrecen deducciones por gastos educativos?

Hay cuatro comunidades autónomas en las que los contribuyentes no pueden deducirse ningún gasto de la vuelta al cole. Estas son Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra. En el resto de comunidades hay distintas deducciones aplicables por el material escolar, la guardería o los cursos de idiomas, entre otras, siendo Canarias una de las más beneficiadas.

Andalucía

Ofrece una deducción para las familias del 15% de los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas o de informática con un importe máximo de 150 euros por cada descendiente.

Aragón

Las familias aragonesas podrán beneficiarse de una deducción del 100% de las cantidades destinadas para la compra de libros de texto y de material escolar. Es una de las deducciones más ventajosas a nivel autonómico. También en Aragón existe una deducción del 15% de los gastos de guardería de hijos menores de 3 años con un máximo de 250 euros por cada hijo inscrito en guarderías antes de que cumpla los 3 años y de 125 euros en el año en el que el niño cumple los 3 años de edad. También cuentan con una deducción para aliviar los gastos de las clases de apoyo o refuerzo impartidas en horario extraescolar.

Asturias

En esta comunidad autónoma también encontramos una deducción por adquisición de libros de texto y material escolar del 100% de los importes destinados a la compra. El límite varía en función de la base imponible de los contribuyentes. Y las familias con niños de entre cero a tres años también cuentan con una deducción del 15% de los gastos con un máximo de 500 euros anuales por cada descendiente.

Baleares

Ofrece bonificaciones del 100% en libros de varios niveles educativos con un límite de hasta 220 euros por hijo o hasta 350 euros en casos particulares. También hay deducciones por gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros y para cursar estudios superiores fuera de la isla de residencia.

Canarias

Es una de las comunidades autónomas con más ventajas fiscales. Ofrece a sus residentes deducciones de hasta 1.800 euros por gastos de estudios de educación superior, que podrían llegar a los 1.920 euros si la base liquidable del contribuyente es inferior a 36.300 euros. También hay deducciones por gastos de guardería y por otros gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio.

Cantabria

Esta es otra de las comunidades autónomas con más deducciones para la vuelta al cole, con un total de cuatro. Una de ellas del 15% de los gastos de guardería de los hijos, con un límite de 300 euros anuales. Esta deducción sube hasta el 30% de las cantidades satisfechas con un máximo de 600 euros para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en zonas rurales de Cantabria con reto demográfico. También cuenta con otra deducción por gastos de traslado por razón de estudios a zonas rurales de Cantabria con baja población y una última deducción por gastos generales de educación como compra de libros de texto o enseñanza de idiomas.

Castilla-La Mancha

Cuenta con una deducción de hasta el 100% de los gastos en la adquisición de libros de texto y de un 15% de lo gastado en enseñanza de idiomas recibida como actividad extraescolar. El límite varía en función del tipo de familia. También cuenta con una deducción por gastos de guardería del 30%.

Castilla y León

Esta CCAA no ofrece ninguna deducción por gastos educativos para hacer frente a la vuelta al cole.

Cataluña

Contempla deducciones relacionadas con el pago de los intereses de préstamos para los estudios de máster y doctorado. Pero no ofrece otras ayudas para gastos de hijos en educación infantil, primaria o secundaria.

Extremadura

Los contribuyentes extremeños podrán deducir en esta comunidad solamente 15 euros por la compra de material escolar por cada descendiente a cargo.

Galicia

Al igual que Castilla y León, esta CCAA no ofrece ninguna deducción por gastos educativos.

Madrid

Las familias madrileñas pueden deducirse distintos gastos escolares. El 5% de los gastos de compra de uniformes; el 15% de los gastos de enseñanza de idiomas y también el 15% de los gastos de escolaridad durante las etapas correspondientes al segundo ciclo de educación infantil, a la educación básica obligatoria y hasta la formación profesional básica. También cuenta con una deducción por el pago de intereses de préstamos a estudios de grado, máster y doctorado.

Murcia

Además de una deducción del 20% por los gastos de guardería, las familias murcianas también pueden beneficiarse de una deducción de 120 euros por cada descendiente por la adquisición de material escolar y libros de texto derivados de la escolarización de sus descendientes en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria.

Navarra

No hay ninguna deducción para que las familias navarras afronten la vuelta al cole este mes.

País Vasco

Tampoco ofrece ninguna deducción por gastos educativos en ninguno de sus tres territorios.

La Rioja

Esta comunidad autónoma solo ofrece una deducción por cada hijo de 0 a 3 años inscrito en escuelas infantiles o centros de educación infantil de cualquier municipio de La Rioja con un importe del 30% de los gastos de escolarización y un límite máximo de 600 euros por menor.

Comunidad Valenciana

Existe una deducción de 110 euros por las cantidades destinadas a la adquisición de material escolar. Sin embargo, para optar a esta deducción, uno de los dos progenitores debe encontrarse en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo en un servicio público. Además hay otra deducción para la custodia en guarderías o centros de educación infantil de hijos menores de 3 años del 15% de los gastos totales con un límite máximo de 297 euros.