Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas
El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo cargo y el Patronato del CNIO han aprobado el nombramiento por unanimidad
El investigador Raúl Rabadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), será el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), cargo vacante desde la destitución de María Blasco.
El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo director científico del CNIO y el Patronato del CNIO han aprobado su nombramiento por unanimidad, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas.
