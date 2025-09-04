Montessori en Tenerife: los mejores centros que aplican esta metodología

Querer ofrecer la mejor educación a sus hijos es algo que ningún padre pone en duda. Lo ideal es que los pequeños cojan buenas bases desde pequeños, pero a todos los niveles. No basta solo con 'devorar' los libros, sino también hay que adquirir capacidades y habilidades desde niños que sirvan para el futuro.

Cuando se buscan los primeros centros educativos, la duda inicial es si escoger un colegio público o privado. Muchas veces no depende solo del nivel económico, sino de la accesibilidad al mismo y la cercanía con el hogar familiar.

Pero, más allá de esto, también hay quien tiene muy claro que sus hijos deben seguir el método Montessori.

El método

El método Montessori, de gran popularidad en la actualidad, fue ideado por la médico y educadora italiana María Montessori. Su filosofía educativa se basa en el autodesarrollo de los alumnos en base a sus intereses, huyendo de los sistemas rígidos de educación. En este punto, el docente se convierte en un observador de los menores para detectar sus potencialidades, intereses y capacidades, y poder trabajar sobre ellas. De esta manera, el niño se convierte en el centro de la educación y el docente, en su guía.

Para ello, se trabaja con materiales que ofrecer las claves para desarrollar las habilidades de cada niño y en espacios preparados para tal fin, con unas características concretas: lugares amplios, ordenados, que promuevan la independencia y explotación del pequeño...

Además, este método reúne a los niños por grupos de edad, lo que favorece el aprendizaje, la cooperación y el respeto mutuo, entre otras cuestiones.

Montessori en Tenerife

En Tenerife existen centros que han introducido este método en sus aulas. Estas son algunas opciones educativas con metodología Montessori que puedes encontrar en la isla:

Colegio Montessori Tenerife

El Colegio Montessori Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) se define en su página web como "un centro privado-concertado laico perteneciente a la red de Escuelas Asociadas de la Unesco, que se fundamenta en la convivencia y tiene como eje central de su enseñanza al niño". Así, desde este centro se desarrolla su potencial individual, respetando cada ritmo de aprendizaje, enseñando, construyendo, educando y fomentando su pensamiento propio.

Con una metodología adaptable, flexible y renovable, el objetivo es que el maestro pueda abordar diversas maneras de llegar a la individualidad del alumnado, motivando y defendiendo que cada niño construya su propio conocimiento.

Un niño con un juego educativo. / Canva

Green Village Montessori International School

El Green Village Montessori (La Laguna) es un colegio internacional privado, de Infantil y Primaria, que aplica la metodología Montessori. Tal y como aparece en su web, en este centro "la educación es entendida desde una visión respetuosa, que tiene sus pilares fundamentales en el respeto a uno mismo, el respeto hacia los demás y el respeto al entorno que nos rodea".

El proyecto educativo favorece que el alumnado genere autonomía, responsabilidad y confianza.

KinderGarden Tenerife

La guardería KinderGarden Tenerife (Los Cristianos) también aplica el método Montessori, dando importancia al desarrollo de la personalidad de los niños. "Basándonos en la observación de cada niño, ofrecemos nuevos materiales y hacemos ajustes cuando es necesario. Siempre vigilamos el desarrollo de su hijo para asegurarnos de que esté bien preparado para la siguiente fase", afirman en su web.