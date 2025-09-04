Las islas no capitalinas ayudarán a reducir las listas de espera en Discapacidad

El Gobierno canario ha pedido ayuda a los cabildos para reducir las largas listas de espera en Discapacidad. Para evitar que todas las solicitudes del Archipiélago se concentren en Tenerife y Gran Canaria, el nuevo Decreto Ley –aprobado el pasado 29 de julio– permite a las islas no capitalinas asumir la gestión directa del reconocimiento y de la valoración del grado. Con esta medida, no solo se reducirán los plazos de espera, sino que también se evitarán desplazamientos innecesarios a los solicitantes.

Los cinco cabildos insulares presentes este jueves en la Comisión General del Parlamento canario apoyaron de forma unánime el nuevo Decreto Ley de Discapacidad. A excepción de Gran Canaria y El Hierro, que no asistieron a la reunión, todas las islas coincidieron en que el documento supone una profunda mejora para el Archipiélago.

En concreto, a las corporaciones –sobre todo a las de las islas no capitalinas– les ha conquistado el artículo tres del documento, que contempla un modelo de atención más descentralizado, es decir, con menos dependencia de los equipos de Tenerife y Gran Canaria.

Reacciones de los cabildos

En esta línea, el vicepresidente primero del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, destacó que el Ejecutivo había sido valiente al dar este paso «crucial» en la lucha contra las listas de espera. «En mi isla hay personas que esperan años para que se les reconozca el grado; nosotros como institución pondremos todos los recursos necesarios para revertir esta situación, para que las ayudas lleguen antes y en mejores condiciones a quienes los necesitan», añadió.

Por su parte, Adargoma Hernández, como representante del Cabildo de Fuerteventura, aplaudió el nuevo texto, pero subrayó que había que hacer un esfuerzo aún mayor para estabilizar a los equipos de las islas no capitalinas. Asimismo, señaló, también será fundamental dar a conocer esta norma y formar a los profesionales en su aplicación.

Como portavoz de La Palma, Ángeles Nieves Fernández defendió que la desigualdad debe ser tratada con criterios dispares. A su parecer, el actual decreto ha logrado plasmar esa idea, adaptándose a las realidades sociales de cada solicitante y también a las particularidades del enclave en el que residen. Por ello, felicitó a la consejera del área, Candelaria Delgado: «Ha dado usted un salto cualitativo».

Lanzarote, un paso por delante, ya tenía un convenio con la Administración con el que había logrado resolver 470 expedientes de una lista en la que figuran más de 4.000. «Los hemos sacado con dos equipos de valoración, un hecho que avala que si se nos dan más recursos podríamos encaminar la situación», apuntó el consejero insular de Bienestar Social, Marciano Acuña.

Avances contemplados

Los años de espera y los procesos burocráticos complejos son dos de las barreras que deben enfrentar los canarios que conviven con una discapacidad, sin importar en qué isla residan. Conscientes de esta saturación y de la necesidad de simplificar las gestiones, Bienestar Social ha planteado en el texto cuatro grandes novedades: incluir un listado oficial de patologías con las que se podrán reconocer de forma automática grados de discapacidad (33%, 65% o 75%), para reducir esperas innecesaria; ampliar la prioridad en la tramitación hasta los 18 años, antes limitada de cero a seis; emitir de manera directa la tarjeta de estacionamiento tras la resolución del grado; y mejorar la coordinación con Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

"Un antes y un después"

En esta línea, la Consejera de Acción Social de la Corporación tinerfeña, Águeda Fumero, aseguró que la nueva ordenanza supone «un antes y un después» en la gestión de este derecho, pues la considera un instrumento necesario para acelerar los procedimientos administrativos. «Esperamos que se aplique de forma eficiente para que la burocracia no suponga una carga más ni para las personas con discapacidad, ni para sus familiares, que llevaban mucho tiempo pidiendo al Gobierno que actuara con urgencia», resaltó.