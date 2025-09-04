Daniel Iriarte: «La alfabetización digital es la clave para combatir la desinformación»

Daniel Iriarte es periodista especializado en cuestiones de seguridad global y autor del libro Guerras cognitivas: Cómo estados, empresas, espías y terroristas usan tu mente como campo de batalla. Esta tarde participó en el IV Campus de Verano de la Fundación Canarias Siglo XXI. Allí impartió la conferencia Las redes sociales como herramienta de influencia (geo)política sobre la juventud: casos prácticos y estrategias para contrarrestarlo.

¿Por qué los jóvenes son más propensos a la desinformación?

Los patrones de consumo de información de los jóvenes son diferentes a los de generaciones anteriores. Están mucho más expuestos a las redes sociales y eso les convierte en un colectivo vulnerable a la desinformación. Y en el caso de que ese acceso a la información sea proactivo, la mayoría termina cayendo en cámaras de eco. Que no son otra cosa que burbujas de información similar que permiten la retroalimentación. Por otro lado, las plataformas no son neutrales y pueden ser utilizadas para ofrecer cierta información. Así, determinados actores políticos o movimientos extremistas aprovecha para crear corrientes de opinión en la juventud.

¿Qué papel juegan los algoritmos en este nuevo espacio informativo?

Precisamente los algoritmos son los que favorecen esas cámaras de eco. Se presentan como un mecanismo muy agresivo. En cuanto detectan que un tipo de contenido es interesante para el consumidor, comienzan a mostrar informaciones parecidas. Incluso en algunos de los casos están programados para que esa sugerencia de contenidos sea cada vez más extrema. Parece que nunca están lo suficientemente radicalizados. Así es como terminan accediendo a información de los extremos políticos.

¿Existe algún caso práctico que ejemplifique esa manipulación?

Sí. Por ejemplo, China está utilizando estrategias de guerra cognitiva en Taiwán, a través de Tik Tok. Los jóvenes taiwaneses consumen mucho esta red social y, en los últimos sondeos de opinión, se han mostrado partidarios a mensajes que lanza China como, por ejemplo, que la unificación con su país es inevitable o que hay que sacrificar la democracia en favor de la paz. Cuando siempre se han mostrado como los más partidarios de una identidad taiwanesa propia. Aunque no hace falta que nos vayamos tan lejos. En España hay determinados grupos yihadistas que hacen uso de esta red para captar a la juventud. De hecho, se han duplicado las detenciones de jóvenes radicalizados por este motivo.

"Las últimas generaciones no han sido educadas para distinguir entre qué información es elaborada con criterios periodísticos y cuál se queda al margen"

¿Son las redes sociales un espacio adecuado para informarse?

Hay creadores de contenidos muy buenos. El problema está en que, comparado con los medios tradicionales, estos últimos suelen presentar un criterio editorial y unos estándares periodísticos. Algo que no suele darse entre los creadores de contenido. Las últimas generaciones no han sido educadas para distinguir entre qué información es elaborada con criterios periodísticos y cuál se queda al margen de esto. Por esta razón son más vulnerables a la manipulación. No es tanto un problema del canal por el que se transmite la información –las redes sociales–, sino por el contrario que hay en él.

¿En qué plano dejan las redes sociales a los medios de comunicación?

Los medios de comunicación tradicionales tienen que reinventarse. Están muy desprestigiados y, por desgracia, en muchos de los casos merecidamente. Está habiendo un intento de adaptarse a nuevos formatos y, por ejemplo, muchas redacciones se esfuerzan por crear contenidos más visuales y virales, con el fin de llegar a esas generaciones más jóvenes. Se trata de demostrar que es posible crear contenidos atractivos para los jóvenes sin descuidar la calidad informativa. Aunque es todo un desafío, espero que se consiga.

"Aunque la batalla de los medios esté perdida, sí se puede ganar la guerra con la marca personal de cada periodista"

Por el contrario, ¿qué les esperaría a los periodistas si la tendencia no logra revertirse?

Los periodistas desempeñan una función esencial como informadores. Al final, la mayoría de los grandes casos de desinformación y de operaciones de influencia que conocemos siempre han sido desvelados por algún periodista. Tenemos que conseguir que la sociedad vuelva a a confiar en nosotros. Lo habitual es que los jóvenes desconfíen de los medios de comunicación, pero cuando encuentran a un profesional en quien confiar se vuelven fiel a él. Aunque la batalla de los medios esté perdida, sí se puede ganar la guerra con la marca personal de cada periodista.

Las redes sociales ofrecen la oportunidad a cualquiera de informar ¿Todo el mundo puede dedicarse a ello?

Considero que los profesionales de la información tienen un entrenamiento más específico. El problema no es tanto la capacidad, sino la dedicación. Para comunicar correctamente hay que estar informado, y no todo el mundo lo está. Porque, además, para alcanzar este objetivo hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, es muy difícil que alguien que no sea profesional pueda llegar a cumplir la función de informador. Es principalmente por la imposibilidad de una dedicación total.

"Es complejo regular la presencia de narrativas geopolíticas en redes sociales por la libertad de expresión"

¿Existen estrategias para prevenir o contrarrestar los efectos de la desinformación?

Es un tema complejo de abarcar. Cuando se trata de información delicada, como los discursos terroristas, sí es verdad que las plataformas ceden ante las presiones y terminan por establecer restricciones más duras. Ahora bien, en lo que se refiere a las narrativas geopolíticas, es difícil restringir su presencia en las redes sociales por la libertad de expresión.

Entonces, ¿qué alternativa queda?

Lo que mejor está funcionando son las estrategias de alfabetización digital. Y cuando más temprano se pongan en marcha, mejor. Por ejemplo, Finlandia lleva mucho tiempo arrastrando problemas con la desinformación rusa. Por este motivo, el país ha decidido formar a su población, desde pequeños, para que aprendan que no toda la información que les llega tiene qué ser verdad. Los programas educacionales les permiten identificar narrativas, detectar sesgos y distinguir entre qué fuentes son fiables y cuáles no. Desde entonces, Finlandia se ha convertido en una de las sociedades europeas con menor penetración de la desinformación.

¿Y en qué punto se encuentra España?

Por desgracia, nuestro país está en las antípodas de Finlandia. La educación es una de las armas políticas que más usan los partidos contra sus adversarios y resulta imposible definir un sistema educativo común. Todos tienen claro que la desinformación es un problema, pero cada partido se lo achaca al bando contrario. Y es esta polarización la que impide establecer estrategias a largo plazo. Vivimos un sistema político cortoplacista muy limitante.