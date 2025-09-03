“Aquí vivía un pueblo, pero estorbaron”: el poema viral que reclama que “Canarias tiene un límite”

La creadora tinerfeña Sara López ha abierto septiembre con un texto que ha corrido por redes a la velocidad de las mareas vivas: Disculpen las molestias.

Lo ha publicado acompañado de imágenes del Archipiélago y bajo etiquetas como #CanariasTieneUnLímite y #CanariasNoSeVende, lemas que ya encabezaron varias manifestaciones multitudinarias.

Más allá del impacto en timelines, el poema sintetiza, en primera persona y a golpe de disculpa, un malestar que mezcla vivienda, turismo y sentimiento de desarraigo.

Permiso para respirar

Lo que hace que el poema prenda no es solo el motivo, sino el tono: una isla que “pide permiso” para respirar. Es difícil no leer ahí una referencia a las cifras récord de visitantes del último ciclo y a la discusión sobre capacidad de carga: el orgullo de ser destino querido frente a la presión cotidiana en barrios y servicios.

El texto no demoniza el turismo, lo que hace es personalizar las consecuencias: “hoy le toca a doña Nieves”, “vieron a doña Carmen con cajas”. Nombres propios para hablar de algo que, en los datos, se mide como tensión de precios y disponibilidad.

Por eso, al pasar de una estrofa a otra, la palabra “disculpen” cambia de significado. Primero es cortesía, luego es ironía y, al final, denuncia.

Donde el verso habla de “carteles de 'se vende' como una peste”, los registros oficiales permiten seguir el rastro del alquiler vacacional y su concentración por zonas. Donde dice “no me alcanzaba”, entran en juego los informes sociales que sitúan a Canarias en la parte alta de los indicadores de pobreza y exclusión. Donde aparece un “levante la bota de mi barriga”, muchos leen el agobio de un mercado laboral que, aun batiendo récords de actividad ligada al turismo, no siempre traduce esa bonanza en salarios o alquileres asumibles. La poesía pone la imagen y las cifras, el contexto.

Disculpen las molestias

En apenas dos minutos los versos circulan con planos del mar, de los barrancos, del carnaval, del gofio… una lista que funciona como recordatorio de identidad: lo que no cotiza en bolsa pero hace a un lugar reconocible.

El remate (“cuando conviertan nuestra ausencia en un destino millonario, no olviden el letrero”) es quizás la frase más compartida porque encapsula el miedo de fondo: que el paisaje natural sobreviva, pero desaparezca el paisaje humano que le da sentido.

El efecto del poema, sin embargo, no se queda en la queja. A su manera, ordena el debate que ya está en marcha: ¿hasta dónde crecer? ¿Cómo y dónde se aloja al visitante para proteger el uso residencial? ¿Qué equilibrio queremos entre empleo turístico y derecho a la vivienda?

Quizá por eso ha funcionado el “disculpen”. La pieza no propone un programa sino una frontera ética: la comunidad como sujeto de derecho.

En el cierre, esa puerta se convierte en letrero: “Aquí vivía un pueblo, pero estorbaron. Disculpen las molestias.” Una frase incómoda, y por eso mismo eficaz. Como toda buena pieza viral, el poema no da respuestas pero consigue algo más raro: que mucha gente se las haga a la vez.