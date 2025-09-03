Siete fallecidos en dos pateras llegadas a las playas almerienses de Los Muertos y Las Salinas

Siete inmigrantes que viajaban en dos pateras han sido hallados muertos tras la llegada de las embarcaciones a la costa almeriense, una a la playa de Los Muertos (Carboneras) y otra a Las Salinas (Cabo de Gata), han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado seis fallecidos vinculados al episodio de Los Muertos, mientras que en Las Salinas se ha registrado un muerto adicional.

Según los datos recabados, una patera ha alcanzado la playa de Los Muertos alrededor de las 00:30 horas con un número indeterminado de ocupantes. La Guardia Civil ha interceptado 26 migrantes y ha desplegado patrullas en la zona.

Asimismo el Ayuntamiento de Carboneras ha trasladado a EFE que, a las 08:00 horas, el 112 ha comunicado a Protección Civil la presencia de dos cuerpos flotando frente a la playa de Marinicas y Salvamento Marítimo ha requerido a Protección Civil de Carboneras que se hiciera cargo del operativo.

Sus equipos han rescatado dos cadáveres en un primer momento y otros cuatro posteriormente, hasta seis cuerpos localizados entre Marinicas, Corral y Los Muertos. Las tareas se han prolongado hasta las 13:00 horas.

Los cuerpos han sido trasladados en la embarcación de Protección Civil al puerto pesquero de Carboneras, donde han quedado a disposición judicial, y se ha activado el protocolo forense para su identificación.

También en Los Muertos, el 112 ha recibido esta mañana varias llamadas que apuntaban a la presencia de cuatro hombres procedentes de otra patera en la zona, sin que inicialmente fueran localizados.

A las 11:00 horas, el 112 ha registrado otro aviso por un posible cadáver flotando frente al camino de acceso de Los Muertos, extremo que la Guardia Civil no ha confirmado en ese momento. Después han llegado más avisos que señalaban la presencia de más cuerpos a la vista en el mar.

En un episodio paralelo, otra patera con 37 personas a bordo ha llegado a la playa de Las Salinas, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, donde se ha confirmado un fallecido.

La investigación se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias de ambos hechos.

Fuentes cercanas al caso no descartan que aparezcan más cuerpos y apuntan a testimonios de supervivientes de la patera de Los Muertos, que relatan que, con oleaje, algunos ocupantes habrían sido arrojados u obligados a saltar al agua al llegar a esta playa, aunque estos extremos no han sido confirmados oficialmente.