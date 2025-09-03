Posibles lluvias débiles este jueves en Canarias

Canarias afronta un jueves con intervalos nubosos en gran parte de las islas, temperaturas con pocos cambios y posibles lluvias

En el mar, se esperan vientos de componente nordeste de fuerza 4 a 6, con episodio de marejada o fuerte marejada en todas las islas y mar de fondo del norte y del noroeste con eleaje de 2 a 4 metros.

Previsión del tiempo por islas para este jueves:

En el norte, por debajo de unos 1200-1300 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, especialmente en el nordeste. No se descartan lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste y durante la segunda mitad del día. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte durante la tarde. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas para este jueves (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 29

LA GOMERA

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas para este jueves (°C): San Sebastián de La Gomera 23 28

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de unos 1200-1300 metros, predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles, principalmente en medianías del nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas del interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, y en la zona de El Paso, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas para este jueves (°C): Santa Cruz de La Palma 22 26

EL HIERRO

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas para este jueves (°C): Valverde 17 20

Lluvias en La Orotava. / María Pisaca

LANZAROTE

Intervalos nubosos en el norte y oeste, con predominio del poco nuboso durante la tarde. En el resto, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur, donde no se descarta alguna racha muy fuerte a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas para este jueves (°C): Arrecife 22 29

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas para este jueves (°C): Puerto del Rosario 22 28

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de unos 1000-1100 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y sin descartar lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías y durante la tarde-noche. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas para este jueves (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26