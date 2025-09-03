Más de dos mil niños canarios esperan por una cita en Pediatría

Más de dos mil niños canarios se encuentran a la espera de ser atendidos por un pediatra. Pese al descenso generalizado en las listas de espera en Canarias, algunas especialidades han experimentado un aumento de más del 50% respecto al mismo periodo de 2024. Es el caso de Ginecología, Neurología y Pediatría. Mientras que el número de personas en espera para acceder a consultas ginecológicas ha crecido en un 55,4%, la cola para ser atendido en Neurocirugía ha subido hasta un 64,2%. Aunque el peor de los casos es para Pediatría que, a falta de un 2%, casi duplica la lista de pacientes que arrastra. Pues su aumento representa un 97,8% y pasó de 1.047 niños en espera en junio de 2024 a 2.071 en el mismo mes de este año.

Así lo muestran los últimos datos publicados por el Servicio Canario de la Salud (SCS). Desde la Consejería de Sanidad explican que, en el último semestre de 2024, el Archipiélago registró un aumento destacable de las especialidades, lo que ha dificultado la estabilización de las mismas. «La lista de espera de consultas es la que más está costando frenar, puesto que la demanda ha ido en aumento constante tras la pandemia», recuerdan.

Reducción en este primer semestre

No obstante, Sanidad ha logrado reducir en este primer semestre de 2025 un 4,8% las listas de consultas, en comparación con las cifras de diciembre de 2024. Y además ha podido acotar cinco días el tiempo de demora para acceder a ellas. En este sentido, las especialidades muestran en general una tendencia a la baja.

Pues las 27, salvo diez, han disminuido la cola que arrastraban desde diciembre del año pasado. Entre esas diez consultas que han aumentado, se encuentran: Cirugía Cardiaca (16), Cirugía Pediátrica (486), Cirugía Torácica (154), Dermatología (24.127), Hematología (545), Neurología (6.833), Pediatría (2.071), Oftalmología (31.913), Otorrinolaringología (19.581) y Urología (4.498).

Oftalmología

Así, Oftalmología se consolida como la especialidad más demandada por los canarios. Un dato que se relaciona directamente con su actividad paralela en las intervenciones quirúrgicas, situándose como la segunda que más cola arrastra, con 6.148 personas. Solo la supera Cirugía Ortopédica, con más de 8.600 personas en lista de espera. Por otro lado, también destaca que la especialidad encargada de la vista es la que más operaciones acumula en los centros concertados. Pues constituyen un 17,5% del total derivado.

Junto a Oftalmología –y en el siguiente orden–, Dermatología, Otorrinolaringología, Rehabilitación y Traumatología son las especialidades que mayor lista de espera registran. El ranking se mantiene igual que a final de 2024, pero con un matiz: Rehabilitación y Traumatología son las únicas especialidades que han liberado un poco su carga. El resto ha vivido aumentos, aunque poco significativos. Pues los porcentajes apenas alcanzan el 10%.

Envejecimiento y cronicidad

Desde Sanidad puntualizan que estas cinco especialidades en concreto generan una mayor demanda en consultas. No en vano, están asociadas al envejecimiento poblacional y la cronicidad, entre otras razones. «Hay que tener en cuenta que en este semestre la actividad de consultas se ha incrementado un 6,5% respecto a diciembre, con 1,7 millones de consultas totales», agregan.

En lo que se refiere a los hospitales públicos del SCS, el que presenta listas de espera más largas es el Hospital Insular de Gran Canaria, con 41.584 personas esperando por ser atendidas. Le sigue el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, con 40.252 pacientes. En ambos casos, son centros que se sitúan en las zonas con mayor número de habitantes del Archipiélago. Por el contrario, la isla no capitalina con mayor demora en la atención de pacientes es Lanzarote, donde el Hospital Doctor José Molina Orosa acumula hasta 2.791 personas en espera.

El objetivo de la Consejería de Sanidad es continuar evaluando los resultados para consolidar la disminución de estas cifras. «Somos totalmente conscientes de que aún hay mucho margen de mejora y tenemos que seguir trabajando», concluye el Servicio Canario de Salud. En la actualidad, aun con un descenso de 7.559 personas con respecto al mes de diciembre de 2024, todavía hay 150.975 canarios esperando para ser atendidos por diferentes especialistas.