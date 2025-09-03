Granada
Localizan a un niño trasladando de madrugada droga, un arma y cartuchos
El menor había cobrado 20 euros por entregar un paquete en una dirección concreta.
Efe
La Policía Nacional ha localizado a un menor de doce años que, de madrugada, iba por Granada con una mochila en la que llevaba droga y fármacos, un revolver y más de 70 cartuchos de diferente calibre y que dijo que había cobrado 20 euros por entregarlo en una dirección concreta.
Según ha informado este cuerpo armado, unos agentes localizaron al menor de madrugada y solo en una calle del distrito Norte de Granada y se acercaron para ver si necesitaba algo, momento en el que el niño, con actitud nerviosa, cambió de dirección.
Los agentes se acercaron al menor, que llevaba una mochila y una bolsa de rafia y empezó a titubear, aunque dio su nombre y su edad, pero no precisó ni qué llevaba ni hacia dónde iba.
Revisaron con cuidado el contenido de la bolsa de rafia y en su interior encontraron unas zapatillas, libros, fármacos, un teléfono móvil y una bolsa de plástico con unos 50 gramos de marihuana.
En el registro de la mochila, los policías descubrieron un revólver con las cachas color nácar de calibre 38, un calcetín anudado con 37 cartuchos, otro con 9 más y una bolsa de plástico transparente con 35 cartuchos.
Mientras los agentes intervenían se presentó en el lugar de los hechos la madre del menor con su documentación y la del niño, que indicó que un desconocido le había entregado todo lo que llevaba a cambio de entregarlo en una dirección concreta en la que le iban a dar a cambio 20 euros.
La Policía Nacional trasladó a la madre y al menor a dependencias policiales antes de dejarlos en libertad e intervenir el material para investigar su procedencia.
- Detenidos por noquear a un joven a patadas y rodillazos en Tenerife
- La paliza a un menor en Tenerife fue para llevarse ropa y 20 euros
- Ni Decathlon ni Intersport: la desaparecida tienda de deportes de Tenerife recordada por el 'pague cuando quiera
- Mejores colegios en Tenerife: así está el ranking
- Agreden a un conductor de guagua en Tenerife tras expulsar a un pasajero conflictivo
- Último día de mercado en el CD Tenerife: Maikel Mesa rechaza salir y el club no inscribe a Agüero
- Policías locales y militares del Ejército de Tierra salvan la vida a un varón en Tenerife
- El Estado inicia el procedimiento para ubicar la sede del Centro Nacional de Vulcanología: Tenerife y La Palma, opciones reales