Desactivada la prealerta por fenómenos costeros en Canarias

La mejoría en las condiciones del mar permiten poner fin a la prealerta

Imagen de archivo de fuerte oleaje. / Elena Fernández - Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado el fin de la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago activada este martes.

Esta decisión se basa en una mejoría del estado del mar, pese a lo cual Emergencia solicita precaución, especialmente en las costas del norte, este y sureste de las islas, donde predominará la marejada y habrá mar de fondo de componente norte de entre 1 y 1,5 metros.

La prealerta afectó mientras estuvo activada a la costa norte y este de El Hierro y La Gomera; litoral noroeste y nordeste de La Palma; costa norte y sureste de Tenerife; litoral de Gran Canaria (salvo los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán); y costas de Lanzarote y Fuerteventura.

