La demora en las listas de espera del Servicio Canario de Salud se reduce a 109 días

El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en el Servicio Canario de Salud (SCS) se ha reducido en 13 días durante el último semestre -entre enero y junio de 2025-, situándose ahora en una media de 109 días. «Es la primera vez que se logra una reducción de 44 días en 2 años de legislatura. Pero son datos que no nos contentan, porque sigue habiendo gente en lista de espera», ha resaltado la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther María Monzón, haciendo alusión a la cifra de junio de 2023, cuando la demora era de 153 días.

Junto a ella, el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya González, ha puesto de manifiesto que esta es la demora más baja desde que este dato empezó a publicarse hace 10 años, lo que consolida a las Islas por debajo de la media a nivel nacional que, según los últimos datos publicados, está en los 126 días.

Entre los hospitales del territorio insular, el único cuya demora está por encima de la mencionada media, es el Hospital Universitario de Canarias (HUC), con 150 días de espera. Lo sigue el Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, con 105, y el Universitario Insular de Gran Canaria, con 103.

En el Archipiélago hay todavía un total de 31.879 personas que están a la espera de una operación en los hospitales públicos, según los últimos datos oficiales que ha publicado el Servicio Canario de Salud en relación a los primeros seis meses del año. Esta cifra supone un total de 1.069 personas menos que en el semestre anterior, cuando la cifra alcanzó los 32.948 pacientes.

«La actividad quirúrgica ha aumentado un 8%, periodo en el que se han realizado un total de 76.832 intervenciones», ha recalcado por su parte el director, que añadió que «lo más destacable es que, en este primer semestre, la lista de espera de más de seis meses ha disminuido un 24,26%», pasando de 7.252 pacientes en el periodo anterior, a 5.493, según los datos actuales.

Por otro lado, la lista de espera de menos de seis meses ha pasado de 26.386 pacientes en 2024 a 25.696 en 2025, dato que ha ido cambiando a lo largo de los años y que, aunque ahora es menor en comparación con el periodo anterior, ha ido aumentando a lo largo de los años. Así se puede ver que esta cifra era de 19.982 en 2019, de 17.983 en 2020 (año de la pandemia), de 22.856 en 2021, de 24.710, en 2022 o de 24.421 en 2023.

Consultas

Con respecto a la lista de espera en consultas, el director del SCS también resaltó la mejora de las cifras, donde se observa un descenso del 4,8% y una reducción de la demora de cinco días. Aun así, con un total de 150.975 personas, esta lista está siendo la más compleja de resolver tras años de subida continua a raíz de la pandemia.

Especialidades

En relación a las especialidades, 17 de las 27 existentes presentan una tendencia a la baja, entre las que se incluyen Rehabilitación y Traumatología, con 14.769 y 12.901 respectivamente. Aun así, las cifras en otras como Oftalmología, Otorrinolaringología y Dermatología, siguen siendo muy altas, con un total de 31.913, 24.127 y 19.581 pacientes en lista de espera en cada una de las especialidades mencionadas.

Por otro lado, las listas de espera de pruebas diagnósticas, reflejan una bajada del 0,77%, registrándose 25.633 personas que esperan para ser atendidas durante el primer semestre del año.

Desde la Consejería de Sanidad, han destacado que, también por primera vez en diez años, las tres listas —quirúrgica, consultas y pruebas diagnósticas— experimentan descensos de manera simultánea. Este hecho se interpreta como un signo de que las medidas de planificación y optimización de recursos empiezan a dar frutos. Aun así, los responsables insisten en que se trata de un proceso que requiere continuidad y seguimiento, porque la presión asistencial sigue siendo muy elevada.

En palabras del director del SCS, esto se debe a factores vinculados a «la idiosincrasia de la población», como su mayor longevidad, que incrementa la prevalencia de enfermedades crónicas y la necesidad de revisiones periódicas. A esto se suma la escasez de profesionales en determinadas especialidades que también provoca un aumento de la cifra de pacientes que esperan su cita con algún especialista.

También persisten diferencias notables entre hospitales. Mientras algunos centros han logrado situarse claramente por debajo de la media autonómica, otros mantienen demoras muy superiores, como es el caso del ya mencionado Hospital Universitario de Canarias (HUC). Estas desigualdades reflejan la necesidad de reforzar los recursos en determinadas áreas para equilibrar la atención en todo el territorio.

El desafío, en definitiva, no se limita a consolidar las reducciones conseguidas, sino a garantizar que la mejora sea sostenible en el tiempo y se traduzca en un acceso más equitativo y ágil a todos los servicios sanitarios. El Archipiélago ha dado un paso importante al alcanzar la menor demora quirúrgica de la última década, pero el verdadero objetivo sigue siendo que cada paciente pueda ser atendido en el menor plazo posible, sin importar la especialidad ni el hospital en el que se encuentre.