Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes en Canarias

Los uniformes y materiales ya están listos en la mayoría de hogares para la vuelta al cole. A partir de la próxima semana, comenzarán a abrir los colegios para recibir a los más pequeños de la casa. Los alumnos de Infantil y Primaria son los primeros que volverán a abrir los libros y cuadernos para iniciar un nuevo curso. Y, lo mejor de estos primeros días, como no podía ser de otra manera, son los reencuentros.

Ya sea con los compañeros, con los profesores o, incluso, con otros trabajadores de los centros educativos, el inicio de las clases trae consigo la felicidad de ver a aquellos de los que nos despedimos hace más dos meses. Pero, como todo lo bueno se acaba, pronto hay que comenzar a volver a hincar los codos de nuevo para superar un nuevo año.

Y, pensando en esto, son muchos los alumnos que fijan sus metas pensando en las próximas vacaciones o, si no hay tanta suerte, al menos en el próximo puente. Por ello, para quien quiera tenerlos a mano les presentamos todos los puentes del calendario escolar 2025/2026 en Canarias.

Calendario escolar 2025-2026 Calendario escolar 2025-2026

Inicio del curso

El curso académico comienza este año el 9 de septiembre para los alumnos de Infantil y Primaria. A partir de ese día, las aulas se irán abriendo de forma escalonada teniendo en cuenta en nivel de estudios y la tipología. De esta manera, el día 22 del presente mes ya deberían estar todos incorporados, siendo los últimos en acceder a sus aulas quienes estudien That's English!, Preparación para la prueba de acceso a ciclos formativos, preparación para la prueba libre GESO y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Puentes del curso escolar

En la isla de Tenerife, para llegar al primer puente escolar habrá que esperar hasta el mes de diciembre, ya que, previamente, los dos festivos nacionales que hay (12 de octubre y 1 de noviembre) caerán en domingo y sábado, respectivamente.

De esta manera, los estudiantes podrán disfrutar de cuatro días libres entre el 5 y el 8 de diciembre, correspondientes al Día del Enseñante y del Estudiante (5 de diciembre), Día de la Constitución (6 de diciembre) y Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

Alumnos del colegio Los Dragos / María Pisaca

El siguiente serán entre el 31 de enero y el 2 de febrero, ya que este día, que caerá en lunes es festivo en Tenerife por la celebración del Día de la Virgen de Candelaria.

Y el tercer y último puente del curso escolar corresponderá al 1, 2 y 3 de mayo. Así, el primero de mayo corresponde a la Fiesta del Trabajo y el hecho de que toque en viernes permite un minipuente para los alumnos.

Otras islas

Además de los puentes correspondientes a festivos nacionales, en otras islas los alumnos tendrán sus propios puentes, según la festividad de cada isla. Así, los alumnos de Lanzarote y La Graciosa podrán disfrutar de un puente entre el 13 y el 15 de septiembre, ya que este último día se celebra la festividad de Nuestra Señora de Los Volcanes.

En Fuerteventura, por su parte, lo tendrán entre el 19 y el 22 de septiembre, porque el viernes 19 es el Día de Nuestra Señora de la Peña. Sin embargo, en ambos casos no se beneficiarán todos los alumnos, solo aquellos que ya hayan iniciado sus clases.

Los estudiantes de La Gomera también tendrán un puente extra durante el año. En este caso, el 4, 5 y 6 de octubre, gracias a la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, que se celebra este último día y será un lunes.