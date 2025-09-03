La acción humana, tras la mitad de las desapariciones de especies endémicas de la Macaronesia

Una investigación internacional liderada por el catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna José María Fernández-Palacios revela que la mitad de las extinciones de las especies endémicas de la Macaronesia se produjeron por la actividad humana.

Los científicos han llevado a cabo la primera síntesis de todas las extinciones de especies endémicas terrestres conocidas en Azores, Madeira, Islas Salvajes, Canarias y Cabo Verde, con información sobre la distribución original de las especies, sobre cuándo y por qué se extinguieron.

El estudio, publicado en la revista 'PNAS Nexus', ha identificado 220 registros de desaparición, donde los moluscos son mayoría (111 especies extinguidas), seguidos por artrópodos (55), aves (27) y reptiles (15).

Proporcionalmente, el impacto ha sido mayor en las aves, con una pérdida del 50% de las especies endémicas conocidas, seguidos por los mamíferos (43%) y reptiles (28%).

Sin embargo, son muy pocas las extinciones registradas en los briófitos o en las plantas vasculares, por ninguna en líquenes y hongos.

Estos bajos registros probablemente indiquen la dificultad con la que estos grupos dejan tras de sí restos fósiles, y no el que no hayan sido afectados de una forma similar a los otros grupos, explican los investigadores.

Canarias, el archipiélago más afectado

Canarias, con 86 especies extintas, es el archipiélago más afectado por las extinciones, seguido por Cabo Verde y Madeira, con 58 y 57 extinciones respectivamente, para finalizar con Azores, con 19.

De las 86 registradas en Canarias, 67 de ellas (que suponen un 78%) ocurrieron antes de la llegada de los humanos, y son fundamentalmente de caracoles terrestres.

Una situación similar ocurre con Madeira, en donde hasta 40 especies (69%), casi todas de caracoles terrestres, desaparecieron antes de la llegada de los humanos.

Sin embargo, el patrón de los archipiélagos periféricos de la Macaronesia es diferente, con la mayor proporción de sus extinciones ligada a la actividad de los humanos, alcanzado un 95% en Cabo Verde y un 100% en Azores.

Exactamente la mitad de las extinciones registradas, incluyendo prácticamente a todas las de vertebrados, así como artrópodos y plantas vasculares presentan cronologías que coinciden con la ocupación humana de las islas.

Las extinciones con cronologías previas a la llegada de los humanos y, por lo tanto, no atribuibles a ellos, se han debido fundamentalmente a causas climáticas, como las ligadas a los ciclos glaciales pleistocenos, coinciden los investigadores.

El patrón y las causas de las extinciones de especies endémicas detectados en la Macaronesia reflejan lo que se sabe ocurrió en archipiélagos volcánicos de condiciones similares, como Hawái, Galápagos o las Mascareñas.

En este trabajo, en el que han colaborado otros investigadores de La Laguna, Oxford y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha revisado la literatura existente que ha posibilitado confeccionar el primer listado de las especies endémicas terrestres extintas conocidas para la región de la Macaronesia.