Más de 66.700 trabajadores canarios sufren estrés laboral crónico

Un total de 66.751 canarios sufren estrés laboral crónico, según un estudio reciente de la multinacional Randstad. Todos estos isleños comparten un problema común: su trabajo no termina cuando concluyen su jornada laboral, pues al ser incapaces de desconectar, arrastran la tensión y el agotamiento al resto de sus actividades diarias. Cuando esta situación se prolonga en el tiempo aparece la fatiga, los dolores de cabeza, la ansiedad e, incluso, las molestias gastrointestinales y las alteraciones del sueño.

Uno de cada cuatro isleños (24,3%) confiesa que su trabajo le produce estrés constante. En concreto, para el 7,14% es un padecimiento crónico, mientras que el 17,14% asegura sufrirlo con mucha frecuencia. Asimismo, más del 67% lo ha experimentado de manera esporádica y solo el 7,86% de los trabajadores canarios se queda totalmente al margen de este fenómeno.

Estos datos, que sitúan al Archipiélago entre las tres comunidades que más batallan con este problema, podrían guardar relación con el hecho de que los canarios son los españoles que más horas trabajan y de los que más extras hacen. «Cuando una persona dedica muchas horas a su empleo, hace extras que no siempre son retribuidas y además tiene un salario que apenas le permite llegar a fin de mes, no solo acumula cansancio, sino que también sufre un desgaste emocional tremendo», señala el psicólogo tinerfeño Leocadio Martín.

Factores determinantes

El trabajador canario convive con una realidad laboral marcada por la precariedad, la sobrecarga, los turnos partidos y una sensación generalizada de no llegar a todo. El experto defiende que el estrés no es una consecuencia directa del propio trabajo, sino de cómo se organiza este, del entorno en el que se desarrolla y de las condiciones que lo acompañan.

Para el empleado, el salario, por ejemplo, no solo es una cuantía económica, sino una forma de reconocimiento. «Si una persona siente que da más de lo que recibe, que su esfuerzo no se ve recompensado ni reconocido, el cuerpo y la mente lo acusan y ese malestar va creciendo en silencio», argumenta el psicólogo.

Vivir para trabajar

La sensación es similar a estar atrapado en una rueda que no se detiene. «Sientes que vives para trabajar, que no hay tiempo ni para uno mismo y eso termina impactando de manera notable en la salud mental», explica. Lo más grave, alerta, es que el estrés laboral tiene la capacidad de contaminarlo todo. La tensión acumulada no se queda en la oficina, en la obra o en la barra del restaurante; se cuela en casa, en el cuerpo y en las relaciones sociales.

Es más, el experto subraya que con frecuencia detrás de una relación de pareja que se enfría, de una amistad que se descuida, o de una sensación de vacío personal, hay un malestar laboral que no ha sido reconocido ni gestionado.

Los sanitarios, los más afectados

El informe también ofrece un mapa de qué sectores profesionales son los más afectados. El primer puesto lo ocupan quienes se dedican a la sanidad, pues el 35,6% declara sufrir estrés.

Los trabajadores de la construcción son los segundos que más afectados se identifican, con un 31,5% reconociendo que se encuentran agotados o que han pasado por esta sensación en el pasado.

En el sector educativo, un 29,8% pasa por agotamiento laboral y un 35,1% lo ha sufrido antes; en el tecnológico, un 25,2% se encuentra agotado emocionalmente, y un 45% también ha pasado por ello.

Aquellos sectores con una menor afectación son la Administración Pública, en la que un 41,3% nunca ha sentido agotamiento y solo un 10,3 lo sufre en la actualidad. En el mundo de la cultura y el arte un 38,7% ha afirmado que nunca se siente agotado mentalmente, cifra que desciende al 37,1% entre los empleados del sector de la energía y medioambiente.

La autoexigencia, una trampa silenciosa

Además de las trabas del propio entorno laboral, Martín advierte que detrás del estrés se puede esconder una autoexigencia destructiva. «Hay muchas personas que no solo tienen un jefe fuera, sino también uno dentro de la cabeza, mucho más duro».

En este sentido, considera que la autoexigencia es «una trampa silenciosa» que primero se confunde con un deseo de hacerlo bien, pero que en realidad es una carrera sin meta y con estándares imposibles. «Llegas a un punto en el que incluso te culpas por descansar y solo mides lo que produces». Cuando eso se mezcla con un entorno laboral exigente, el resultado es demoledor. Por ese motivo, es importante trabajar la autocompasión y el permiso para no ser perfectos.

Claves

Lo cierto es que no existe una fórmula secreta para desactivar la autoexigencia. «Tenemos que aprender a identificar la voz interna que solo valora el logro, y empezar a cultivar otra que valore también el proceso, el esfuerzo, el descanso», resalta. Para lograrlo, a veces ayuda hacerse preguntas como: ¿Me trataría igual si fuera otra persona?, ¿Le exigiría esto mismo a alguien que quiero?. «Si la respuesta es no, es hora de revisar cómo nos hablamos a nosotros mismos», sentencia.

Desconectar de verdad

Aunque buena parte del bienestar laboral dependa de las organizaciones, el psicólogo asegura que hay ciertas herramientas que podrían ayudar a ese 7% del tejido productivo canario que se ve superado por los desafíos laborales. Entre ellas, la respiración consciente, las pausas activas, la organización del tiempo y aprender a decir «no». También funciona el mero acto de desconectar de verdad: apagar notificaciones, dejar de contestar correos fuera de horario y destinar tiempo al ocio y al cuidado personal. «Aún así, lo primero es entender que no hay pautas que sirvan si el entorno es tóxico o no respeta nuestros propios límites», matiza.