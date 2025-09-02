Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejores colegios en Tenerife: así está el ranking

Un portal web enumera los centros educativos mejor valorados de la isla

Las instalaciones de un colegio de Santa Cruz.

Las instalaciones de un colegio de Santa Cruz. / María Pisaca

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Los más pequeños de la casa comenzarán la próxima semana sus clases de Infantil y Primaria. Las aulas abrirán sus puertas a partir del 9 de septiembre para volver a llenarse de risas, juegos, aprendizaje y compañerismo.

A los padres, elegir un buen colegio es algo que siempre les preocupa. Y, por ello, muchas familias, siempre que pueden, no dudan en invertir lo máximo posible para que así sea. Aunque los centros ya están elegidos y los alumnos matriculados, salvo alguna posible excepción que pueda haber, lo cierto es sí que podemos saber si hemos acertado o no en el colegio de nuestros hijos. Para ello, el portal Micole.net cuenta con un ranking en el que se sitúan los 50 mejores colegios de Tenerife.

Este no es un listado al azar, sino que el buscador lo elabora en base a la información proporcionada directamente por los centros educativos, que se actualiza de manera constante para ofrecer una información fiable y "ayudar a las familias a escoger el centro que mejor les encaje", según explican en la web.

Varios niños llegan al colegio acompañados de sus madres. | Europa Press

Varios niños llegan al colegio acompañados de sus madres, imagen de archivo. / Europa Press

Mejores colegios de Tenerife

El ranking de los mejores centros de la isla lo encabeza el Colegio Salesianas Tenerife, ubicado en Santa Cruz de Tenerife. Le sigue el Colegio Internacional Pureza de María, de Los Realejos, y en tercer lugar, el Colegio Luther King de La Laguna. El listado continúa con el Colegio Nuryana de La Laguna, el Echeyde La Laguna y el Colegio Internacional Casa Azul de La Orotava. Excepto esta última, que es una institución privada, el resto son centros concertados.

De los 50 mejores colegios de la isla, 18 son públicos. El primero que aparece en la lista es el CEIP Santa María del Mar, en Santa Cruz de Tenerife, que se sitúa en el puesto número 11.

Noticias relacionadas y más

Ultimar preparativos

En cualquier caso, e independientemente del colegio al que vayan los alumnos, con la vuelta al cole a punto de empezar, ya solo queda rematar los preparativos para el inicio. Probar uniformes, forrar libros o preparar los estuches es algo que, si aún no está hecho, se hará en los próximos días. Una tarea que en muchos casos se designa a los padres, con la colaboración siempre necesaria de los peques, para que todo quede perfecto.

Ranking de Micole.net

  1. Colegio Salesianas Tenerife
  2. Colegio Internacional Pureza de María
  3. Colegio Luther King La Laguna
  4. Colegio Nuryana
  5. Colegio Echeyde La Laguna
  6. Colegio Internacional Casa Azul
  7. Colegio Echeyde Santa Cruz
  8. Colegio Echeyde Arona
  9. Colegio Internacional Costa Adeje
  10. Colegio Luther King Arafo
  11. Colegio Santa María Del Mar
  12. Colegio La Salle San Ildefonso
  13. Colegio Cisneros Alter
  14. Colegio Camino De La Villa
  15. Colegio Luther King San Miguel
  16. Colegio El Draguillo
  17. Colegio Nazaret
  18. Colegio Camino Largo
  19. Colegio Pureza De María La Cuesta
  20. Colegio Buen Consejo La Laguna
  21. Colegio Pureza De María
  22. Colegio San Isidro - Salesianos La Orotava
  23. Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife
  24. Colegio Salesianos La Cuesta
  25. Colegio Parque La Reina
  26. Colegio Tíncer
  27. Colegio Aguere
  28. Colegio Virgen Del Mar
  29. Colegio Máyex
  30. Colegio Santa Cruz De California
  31. Colegio La Salle La Laguna
  32. Colegio Escuelas Pías
  33. Colegio La Milagrosa
  34. Colegio Ángeles Bermejo
  35. Colegio Mayco School
  36. Colegio Chamberí
  37. Colegio Británico Wingate School
  38. Colegio Chayofa
  39. Colegio Rodríguez Campos
  40. Colegio British School Of Tenerife
  41. Colegio Miguel Pintor González
  42. Colegio Adonai
  43. Colegio Nazaret-Sagrada Familia
  44. Colegio La Rosa
  45. Colegio Fernando III El Santo
  46. Colegio Bethencourt Y Molina
  47. Colegio Las Retamas
  48. Colegio San Isidro
  49. Colegio Prácticas Aneja E.u.p.
  50. Colegio San Fernando

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents