Mejores colegios en Tenerife: así está el ranking
Un portal web enumera los centros educativos mejor valorados de la isla
Los más pequeños de la casa comenzarán la próxima semana sus clases de Infantil y Primaria. Las aulas abrirán sus puertas a partir del 9 de septiembre para volver a llenarse de risas, juegos, aprendizaje y compañerismo.
A los padres, elegir un buen colegio es algo que siempre les preocupa. Y, por ello, muchas familias, siempre que pueden, no dudan en invertir lo máximo posible para que así sea. Aunque los centros ya están elegidos y los alumnos matriculados, salvo alguna posible excepción que pueda haber, lo cierto es sí que podemos saber si hemos acertado o no en el colegio de nuestros hijos. Para ello, el portal Micole.net cuenta con un ranking en el que se sitúan los 50 mejores colegios de Tenerife.
Este no es un listado al azar, sino que el buscador lo elabora en base a la información proporcionada directamente por los centros educativos, que se actualiza de manera constante para ofrecer una información fiable y "ayudar a las familias a escoger el centro que mejor les encaje", según explican en la web.
Mejores colegios de Tenerife
El ranking de los mejores centros de la isla lo encabeza el Colegio Salesianas Tenerife, ubicado en Santa Cruz de Tenerife. Le sigue el Colegio Internacional Pureza de María, de Los Realejos, y en tercer lugar, el Colegio Luther King de La Laguna. El listado continúa con el Colegio Nuryana de La Laguna, el Echeyde La Laguna y el Colegio Internacional Casa Azul de La Orotava. Excepto esta última, que es una institución privada, el resto son centros concertados.
De los 50 mejores colegios de la isla, 18 son públicos. El primero que aparece en la lista es el CEIP Santa María del Mar, en Santa Cruz de Tenerife, que se sitúa en el puesto número 11.
Ultimar preparativos
En cualquier caso, e independientemente del colegio al que vayan los alumnos, con la vuelta al cole a punto de empezar, ya solo queda rematar los preparativos para el inicio. Probar uniformes, forrar libros o preparar los estuches es algo que, si aún no está hecho, se hará en los próximos días. Una tarea que en muchos casos se designa a los padres, con la colaboración siempre necesaria de los peques, para que todo quede perfecto.
Ranking de Micole.net
- Colegio Salesianas Tenerife
- Colegio Internacional Pureza de María
- Colegio Luther King La Laguna
- Colegio Nuryana
- Colegio Echeyde La Laguna
- Colegio Internacional Casa Azul
- Colegio Echeyde Santa Cruz
- Colegio Echeyde Arona
- Colegio Internacional Costa Adeje
- Colegio Luther King Arafo
- Colegio Santa María Del Mar
- Colegio La Salle San Ildefonso
- Colegio Cisneros Alter
- Colegio Camino De La Villa
- Colegio Luther King San Miguel
- Colegio El Draguillo
- Colegio Nazaret
- Colegio Camino Largo
- Colegio Pureza De María La Cuesta
- Colegio Buen Consejo La Laguna
- Colegio Pureza De María
- Colegio San Isidro - Salesianos La Orotava
- Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife
- Colegio Salesianos La Cuesta
- Colegio Parque La Reina
- Colegio Tíncer
- Colegio Aguere
- Colegio Virgen Del Mar
- Colegio Máyex
- Colegio Santa Cruz De California
- Colegio La Salle La Laguna
- Colegio Escuelas Pías
- Colegio La Milagrosa
- Colegio Ángeles Bermejo
- Colegio Mayco School
- Colegio Chamberí
- Colegio Británico Wingate School
- Colegio Chayofa
- Colegio Rodríguez Campos
- Colegio British School Of Tenerife
- Colegio Miguel Pintor González
- Colegio Adonai
- Colegio Nazaret-Sagrada Familia
- Colegio La Rosa
- Colegio Fernando III El Santo
- Colegio Bethencourt Y Molina
- Colegio Las Retamas
- Colegio San Isidro
- Colegio Prácticas Aneja E.u.p.
- Colegio San Fernando
