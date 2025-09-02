Suben ligeramente las temperaturas este miércoles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para este miércoles en Canarias cielo nuboso en el norte de las islas montañosas, con apertura de claros durante las horas centrales, y poco nuboso en el resto de zonas.

En las islas más orientales, poco nuboso con algunos intervalos en litorales del norte y oeste durante las horas nocturnas.

Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior de las islas montañosas.

Soplará viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.

En el mar, se espera viento del nordeste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7. Fuerte marejada, localmente gruesa en el sur hasta la madrugada. Habrá mar de fondo del norte con olas de en torno a 2 metros en el norte. En las costas sur de islas, el pronóstico es de viento de fuerza 2 a 3, con marejadilla o mar rizada.

Previsión del tiempo por islas para este miércoles es la siguiente:

Nuboso en el norte y nordeste con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos durante la madrugada en el oeste, y por la tarde en el este. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste. En altas cumbres centrales, viento flojo a moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 28

LA GOMERA

Nuboso en el norte y poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 27

LA PALMA

En el norte y este, nuboso con apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 26

Cielos nubosos en Canarias en una imagen de archivo. / @ALICIA_ARMAS

EL HIERRO

Nuboso en el norte, con apertura de claros durante el día, y poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 19 24

LANZAROTE

Cielos poco nubosos con intervalos en el norte durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21 28

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos con intervalos en el oeste durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 27

GRAN CANARIA

Predominio de cielos poco nubosos, salvo en el norte, donde estará nuboso con apertura de claros durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y extremo oeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria, 23 26