Así será el futuro Centro Nacional de Vulcanología: operativo en 2026, con 300 metros cuadrados y seis empleados

Un paso más para la creación del Centro Nacional de Vulcanología. El Consejo de Ministros aprobó este martes, 2 de septiembre, el inicio del procedimiento para la determinación de la sede física del consorcio, que se realizará mediante la tramitación de urgencia y con carácter previo a la creación de dicho organismo.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, explicó que el objetivo es "contar con un centro que favorezca la investigación científica y tecnológica y que permita la coordinación nacional en este ámbito".

En concreto, con esta aprobación, se abre un concurso para que los territorios presenten sus propuestas, según ha detallado Héctor Izquierdo, el comisionado para la reconstrucción de La Palma, en sus redes sociales. Hay que tener en cuenta que en Canarias, tanto Tenerife como La Palma ya habían mostrado interés por contar con este centro.

De hecho, la propia presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, anunció a principios de año que apostaba por una sede compartida entre ambas islas y que el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) tuviera un papel determinante en el mismo.

Apertura

Héctor Izquierdo ha aclarado que este centro "empezaría a funcionar en 2026" y contará con unos 5 o 6 empleados de manera inicial, más el director del organismo.

El objetivo, señaló, es "crecer a 17 empleados". Además, podrá haber otro tipo de colaboraciones a través de becas, explicó.

Criterios

El comisionado señaló también que el centro contará con unos 300 metros cuadrados. Pero, para la elección del destino, además del espacio, se tomarán unos criterios que van desde la cercanía a zonas de investigación, que "hayan tenido un pasado relacionado con los volcanes", a la logística, como cuestiones relacionadas con los aeropuertos, alojamientos o el transporte.

Tenerife o La Palma

En estos aspectos, ambas islas saldrían favorecidas. La Palmacuenta con experiencia reciente en gestión de una crisis volcánica con la erupción del Tajogaite en el año 2021. La isla se convirtió de la noche a la mañana en un centro de investigación de primer nivel sobre el terreno. Mientras que Tenerife cuenta con infraestructuras que facilitarían la logística, centros de investigación ya consolidados como el (Instituto de Astrofísica de Canarias) o el Involcan, además de albergar el Teide, uno de los volcanes más estudiados.

Teniendo en cuenta esto, no cabe duda que ambas islas harán todo lo posible para contar con la sede del Centro Nacional de Vulcanología, como ya dejó claro el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, a principios de año: "Yo siempre he dicho que el centro debe estar aquí". Una declaración que no tira por tierra la de la presidenta tinerfeña, que apuesta por una sede conjunta para aprovechar los valores y la experiencia de cada isla.

De hecho, en su momento, Rosa Dávila afirmaba que " puede haber un trabajo científico que se realice en las dos islas y tener una sede compartida, más allá de que la sede administrativa pueda estar en una u otra isla. Desde luego, tiene que estar en Canarias y no en otro lugar de España, porque es aquí donde tiene que haber una mayor vigilancia vulcanológica”, aseguró.

Descentralización

En declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado que este anuncio es "una buena noticia para la descentralización" de la administración del Estado, afirmando que el proceso se realiza por la vía de urgencia para acortar los plazos.

Además, el ministro recordó que el concurso "está abierto con transparencia a todos los lugares de España" que quieran presentar sus candidaturas y posteriormente habrá una comisión que establezca "razones objetivas para decidir el lugar más oportuno", contando también con la opinión del Gobierno autonómico.