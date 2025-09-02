Multas de tráfico en Canarias: más de 214.000 sanciones y un incremento del 8% en el último año

Las multas de tráfico en Canarias superan las 214.000 sanciones, con un incremento del 8% respecto al año anterior, según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En todo España, la Dirección General de Tráfico (DGT) registró 5,4 millones de expedientes en 2024, alcanzando una recaudación histórica de 539,9 millones de euros, la más alta en la última década.

AEA apunta que gran parte del aumento se debe a la actividad de los radares camuflados, dispositivos que sancionan a conductores que superan los límites de velocidad sin ser detectados por radares visibles.

Canarias, entre las comunidades con mayor incremento

En 2024, Canarias registró 214.825 vehículos multados, frente a 198.648 en 2023, lo que representa un incremento del 8,1%. Esto sitúa al Archipiélago entre las regiones con mayor subida de sanciones del país, aunque representa solo el 3,9% del total nacional.

Otras comunidades con fuerte crecimiento de denuncias fueron:

La Rioja: +64,4%

Aragón: +26%

Melilla: +12,9%

Andalucía: +12,8%

Navarra: +11,7%

Por el contrario, algunas regiones redujeron las sanciones:

Cantabria: –36,1%

Asturias: –14,6%

Galicia: –9,5%

Comunidad Valenciana: –5,1%

Andalucía mantiene la mayor cifra absoluta de sanciones (1,42 millones), mientras que Madrid lidera la densidad de denuncias por kilómetro de carretera (202 denuncias/km).

Evolución de las infracciones

El informe Radiografía de las multas de tráfico en España 2024 detalla tendencias preocupantes y positivas:

Infracciones a la baja

No usar casco: –10,5%

Conducir bajo los efectos del alcohol: –5,8%

Saltarse semáforo en rojo: –22,5%

Infracciones en aumento

Conducir bajo influencia de drogas: +5,5%

Uso de dispositivos visuales al volante: +55,7%

Estacionamientos indebidos: +18,4%

Conducción negligente: +18,2%

No respetar STOP o ceda el paso: +17,3%

No identificar al conductor: +14,4%

Conducción temeraria: +7,3%

Circular sin seguro: +7,1%

Estos datos muestran que, mientras algunas conductas de riesgo disminuyen, otras vinculadas a distracciones o negligencia siguen en aumento.