El Estado inicia el procedimiento para ubicar la sede del Centro Nacional de Vulcanología: Tenerife y La Palma, opciones reales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el inicio del procedimiento para determinar cuál será la sede física del futuro Centro Nacional de Vulcanología, un organismo que nace con la vocación de convertirse en referente en la investigación, el seguimiento y la coordinación de la actividad volcánica en España.

Según explicó la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, el objetivo principal del Gobierno con esta iniciativa "es contar con un centro que favorezca la investigación científica y tecnológica y que permita la coordinación nacional en este ámbito".

Alegría subrayó que el Centro Nacional de Vulcanología no solo servirá para reforzar la cooperación científica a nivel nacional, sino también para estrechar la colaboración internacional con otros países y organismos especializados, convirtiéndose en un punto estratégico para la investigación avanzada, la formación de expertos y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Imagen de archivo en el que se observan a varios operarios de las brigadas forestales contemplando la erupción del Tajogaite. / Andres Gutiérrez

Tenerife y La Palma, candidatas

El procedimiento aprobado hoy marca el primer paso formal hacia la definición de la ubicación definitiva de la sede, que será elegida mediante un proceso transparente y con criterios técnicos, científicos y logísticos. En este sentido, varias comunidades autónomas, especialmente Canarias y Andalucía, ya han mostrado su interés en acoger el centro, dada su relevancia en el estudio de los fenómenos geológicos y la presencia de volcanes en sus territorios.

En el Archipiélago, Tenerife y La Palma son las Islas que tienen mayor peso para albergar un centro de estas características si desde Madrid se eligiera la vía canaria. La 'Isla Bonita' cuenta con la experiencia reciente de la erupción del volcán Tajogaite en 2021, que sirvió como laboratorio natural único para estudiar los efectos geológicos, ambientales, sociales y económicos de un evento volcánico de gran magnitud. Por ello, situar el Centro Nacional de Vulcanología en La Palma tendría un componente simbólico y social. Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo palmero, argumentaba el pasado mes de enero que el centro "debe de estar en La Palma"

Por su parte, Tenerife alberga el tercer volcán más grande del mundo desde su base oceánica. El Teide es una de las zonas volcánicas activas más estudiadas del planeta, por lo que lo convierte en un lugar idóneo para un centro de primer orden sobre los estudios vulcanológicos. Además, la Isla cuenta con infraestructuras ya consolidadas en investigación de primer nivel, como el IAC o Involcan. Un punto más sería la conectividad dada por sus dos aeropuertos, lo que permitiría ser un punto de reunión más accesible que La Palma.