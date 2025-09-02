Canarias Sin Deuda recomienda planificación para evitar el endeudamiento con la vuelta al cole

La ‘vuelta al cole’ supone para las familias un gasto medio extraordinario de más de 2.000 euros anuales, siendo 500 euros la media de gasto del primer mes, que varía según si el colegio es público, privado o concertado. Además, el material escolar se ha encarecido en un 18% en los últimos tres años.

Desde Canarias Sin Deuda, empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad, sus expertos aconsejan algunas medidas para planificar la ‘vuelta al cole’ y evitar que el pago del material y otros costes relacionados desestabilice la economía doméstica.

Junto al material que hay que adquirir al inicio del curso, la matrícula y las actividades extraescolares suponen el mayor desembolso. El gasto en ropa, uniformes escolares y deportivos y el pago de excursiones puntuales, además de comedor en los casos en los que se contrata el servicio y el transporte.

Vuelta al cole. / ED

Ante este escenario, Canarias Sin Deuda, advierte del riesgo de recurrir a préstamos rápidos o tarjetas revolving, puesto que sus altos intereses pueden acrecentar el endeudamiento de las familias. Aconseja buscar ayudas y subvenciones disponibles, evaluar alternativas más económicas para reducir la carga financiera, como comprar libros de segunda mano o compartir el transporte escolar, algo que el 30% de los españoles se plantea hacer este año.

Los expertos de Canarias Sin Deuda recomiendan realizar un control íntegro de los ingresos y gastos, considerando también una posible partida de gastos imprevistos, a fin de disponer de un colchón que evite entrar en una espiral de deuda.

En lo que respecta a la vuelta al cole, es fundamental anotar todos los gastos para llevar el control, desde los esperados, como los materiales escolares, hasta los gastos adicionales; reutilizar y reciclar en la medida de lo posible los útiles escolares o uniformes de años anteriores que estén en buen estado; planificar las compras con anticipación; identificar los gastos esenciales y distinguirlos de aquellos que pueden esperar; explorar diferentes opciones de gasto e investigar si hay programas de asistencia escolar o descuentos especiales disponibles en tiendas cercanas.

Sobre Sin Deuda Group

Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación e inicio de actividad en Canarias, a través de Canarias Sin Deuda, ha conseguido la cancelación de más de 80 millones de euros a nivel nacional. Con un equipo de profesionales especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España.