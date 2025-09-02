Brasil llega a Tenerife en forma de festival: una masterclass para dominar el ritmo local y películas de gala durante todo septiembre

Brasil llega a Tenerife en forma de festival y la capital se prepara desde hoy para profundizar en la cultura local del tercer país más grande de América. Será posible asistir a masterclass y talleres para dominar el tradicional ritmo brasileño. O incluso adentrarse en el grafismo indígena que caracteriza a los pueblos originarios de este país. Además, cada jueves de septiembre se proyectarán auténticas películas de gala brasileña, con numerosos premios y nominaciones.

No se trata de un evento nuevo. El ya tradicional Festival MUSA celebra su duodécima edición y reunirá estas y otras actividades más. El programa se desarrollará entre el 2 y el 26 de septiembre en las instalaciones del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). El evento, que homenajea cada año la historia y la cultura de una región distinta, se ha convertido en un imprescindible en la agenda de septiembre de cualquier chicharrero.

Romper con estereotipos

En esta ocasión, la cita pretende romper con todos los estereotipos del país y profundizar en sus raíces y cultura. "Brasil siempre es concebido como un tópico: las caderas, las mujeres y el carnaval", señaló Carlos Castro, comisionado de la muestra, durante la presentación del evento.

Por este motivo, el evento se centrará en la espiritualidad del pueblo brasileño y su manera de comprender el mundo a través de ella. "Este concepto no debe ser confundido con religiosidad. Aunque guardan relación, la espiritualidad es más profunda y se consolida como una manera de comunicación entre locales, a través de las sensaciones", aclaró.

Tras la presentación, tuvo lugar la primera actividad del festival: la inauguración de la exposición temoral ‘Espírito: a força invisível do Brasil’. Esta muestra se estructura en cuatro ámbitos temáticos que recorren la historia del pueblo brasileño y establece conexiones con la tierra en la que se aloja, Tenerife. Asimismo, está compuesta por piezas y objetos representativos de la cultura brasileña.

