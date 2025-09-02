El alcalde de Tinajo pide disculpas y niega haber alojado a agresores de violencia de género

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín (Coalición Canaria), ha pedido disculpas públicas tras la polémica generada por sus declaraciones en el último pleno municipal, donde el PSOE le acusó de ordenar el alojamiento en hoteles de agresores de violencia de género “para evitar que sean detenidos”.

Machín afirma ahora que sus palabras “no se expresaron con claridad” y lamenta que hayan podido dar lugar a una interpretación “que no refleja ni la realidad de los hechos ni su intención”. “En ningún caso pretendí minimizar la violencia de género”, ha recalcado el primer edil en un comunicado, en el que desmiente de forma rotunda que el Ayuntamiento haya ofrecido alojamiento a agresores.

“Es completamente falso que se haya hospedado a los agresores, cosa que invito a quien tenga dudas a contrastar con la propia policía, que en todo momento ha velado por la protección de las víctimas”, ha asegurado. Según el alcalde, las medidas adoptadas por el consistorio y la Policía Local “han estado siempre dirigidas a garantizar la seguridad de las víctimas”, que son quienes han recibido alojamiento en situaciones de especial vulnerabilidad.

Polémicas declaraciones de Jesús Machín, alcalde de Tinajo, sobre el alojamiento en hoteles de supuestos agresores de violencia de género / E. D.

Machín ha explicado que, en todos los casos —incluido el que generó la controversia—, la prioridad municipal ha sido ofrecer protección preventiva a mujeres que no han querido presentar denuncia, mientras se sustancia la denuncia de oficio por parte de las fuerzas de seguridad. Esta práctica, según señala, se aplica “ante la falta de pisos tutelados disponibles en el municipio”, algo que sí gestionan otras administraciones.

Frente a las acusaciones del PSOE, que calificó de “inadmisibles” sus declaraciones y denunció una “gestión improvisada y negligente” de la violencia machista, Machín defiende que el Ayuntamiento de Tinajo aplica “con la máxima rigurosidad” el protocolo establecido en esta materia. Además, ha invitado a la ciudadanía a visionar el pleno completo para conocer el contexto de sus palabras y ha reiterado su compromiso “firme e inequívoco” con la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer.