Estas son todas las vacaciones escolares en Canarias del curso 2025-2026
Los primeros días sin clase llegarán en diciembre, con el puente y la Navidad
El inicio de las clases está a la vuelta de la esquina. Será a partir de la próxima semana, el 9 de septiembre, cuando las primeras aulas comiencen a abrir sus puertas. En concreto, serán las de Infantil y Primaria las que reciban a los primeros alumnos, mientras que el resto se irá incorporando en función del nivel y tipología de estudio.
Aun así, aunque los estudiantes continúan disfrutando de sus últimos días de vacaciones mientras los padres ultiman los preparativos para el inicio del nuevo curso, hay quien ya está buscando el calendario escolar para ver cuándo serán las próximas vacaciones. Porque lo de comenzar las clases y ver a los compañeros está bien, pero tener tiempo libre para el ocio y disfrute con los amigos y la familia, también.
Y como es habitual, una vez empezado el curso académico, las primeras vacaciones largas que encontramos serán en diciembre, con las Navidades, una época que, además, marca el fin del primer trimestre escolar o semestre académico.
Pero unas semanas antes, los estudiantes tendrán un puente bastante amplio, que también les servirá para desconectar. En este caso, se trata del conocido como Puente de Diciembre, de la Constitución o de la Concepción, entre otros. En esta ocasión, el alumnado disfrutará de cuatro días libres, porque, aunque el Día de la Constitución (6 de diciembre) cae en sábado, el 5 de diciembre será festivo por el Día del Enseñante y del Estudiante.
Calendario escolar 2025-2026Calendario escolar 2025-2026
Estos son todas las vacaciones y días libres del curso
Vacaciones
- Del 22 de diciembre al 7 de enero. Vacaciones de Navidad.
- Del 30 de marzo al 5 de abril. Semana Santa.
Festivos
- 12 de octubre. Fiesta Nacional de España.
- 1 de noviembre. Todos los Santos.
- 5 de diciembre. Día del Enseñante y del Estudiante.
- 6 de diciembre. Día de la Constitución.
- 8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción.
- 1 de mayo. Fiesta del Trabajo.
- 30 de mayo. Día de Canarias.
- Fue el primer macrofestival de Canarias: junto al mar, más de un millón de personas y cerrado por las basuras
- Paradisiaca y casi inaccesible: la cala más bella y salvaje de Tenerife a la que no todo el mundo puede llegar
- Muere Goya Alonso, la 'alcaldesa' de Anaga y Medalla de Oro de Canarias en 2024
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- El auge de las viviendas vacacionales invade el Parque Rural de Anaga
- Los técnicos de Arona tumban el pliego para mantener las zonas verdes
- Cede una cristalera y dos jóvenes caen desde cinco metros en Tenerife
- El oleaje en la costa obliga a cancelar otra vez la Travesía a Nado Punta del Hidalgo