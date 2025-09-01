Estas son todas las vacaciones escolares en Canarias del curso 2025-2026

El inicio de las clases está a la vuelta de la esquina. Será a partir de la próxima semana, el 9 de septiembre, cuando las primeras aulas comiencen a abrir sus puertas. En concreto, serán las de Infantil y Primaria las que reciban a los primeros alumnos, mientras que el resto se irá incorporando en función del nivel y tipología de estudio.

Aun así, aunque los estudiantes continúan disfrutando de sus últimos días de vacaciones mientras los padres ultiman los preparativos para el inicio del nuevo curso, hay quien ya está buscando el calendario escolar para ver cuándo serán las próximas vacaciones. Porque lo de comenzar las clases y ver a los compañeros está bien, pero tener tiempo libre para el ocio y disfrute con los amigos y la familia, también.

Y como es habitual, una vez empezado el curso académico, las primeras vacaciones largas que encontramos serán en diciembre, con las Navidades, una época que, además, marca el fin del primer trimestre escolar o semestre académico.

Alumnos en un colegio de Tenerife. / María Pisaca

Pero unas semanas antes, los estudiantes tendrán un puente bastante amplio, que también les servirá para desconectar. En este caso, se trata del conocido como Puente de Diciembre, de la Constitución o de la Concepción, entre otros. En esta ocasión, el alumnado disfrutará de cuatro días libres, porque, aunque el Día de la Constitución (6 de diciembre) cae en sábado, el 5 de diciembre será festivo por el Día del Enseñante y del Estudiante.

Estos son todas las vacaciones y días libres del curso

Vacaciones

Del 22 de diciembre al 7 de enero . Vacaciones de Navidad.

. Vacaciones de Navidad. Del 30 de marzo al 5 de abril. Semana Santa.

Festivos