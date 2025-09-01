Los trabajadores canarios, entre los más estresados: uno de cada cuatro admite ansiedad laboral

Canarias se sitúa como una de las comunidades autónomas con mayor incidencia de estrés laboral, con un 24,3 % de trabajadores que lo padecen siempre o con frecuencia, solo por detrás de Asturias (25,2 %) y Galicia (24,7 %). Así lo refleja un estudio de Randstad sobre el bienestar de los trabajadores en España.

A nivel nacional, el 21,2 % de los encuestados afirma sufrir estrés laboral de manera constante o frecuente, mientras que ocho de cada diez reconocen que la falta de desconexión laboral afecta de forma directa a su salud y bienestar.

La encuesta, realizada a más de 4.300 personas en edad de trabajar, revela además que:

Un 38,2 % sufre estrés a veces.

sufre estrés a veces. Un 27,29 % lo experimenta en raras ocasiones.

lo experimenta en raras ocasiones. Un 12,35 % asegura no haberlo sufrido nunca.

Sectores más afectados

El ámbito de la sanidad encabeza los niveles de agotamiento emocional: un 35,6 % de profesionales lo experimenta en la actualidad y un 43,3 % lo ha vivido en el pasado.

Le siguen los trabajadores de la construcción (31,5 %), el sector educativo (29,8 % actualmente y 35,1 % en el pasado) y el sector tecnológico (25,2 % en la actualidad y 45 % con experiencias previas).

En el lado opuesto, la Administración Pública muestra una menor afectación: el 41,3 % de los empleados nunca ha sentido agotamiento y solo un 10,3 % lo sufre actualmente. También destacan por bajos niveles de estrés los sectores de la cultura y el arte (38,7 % nunca lo ha experimentado) y de la energía y medioambiente (37,1 %).

Diferencias por género

El estudio evidencia que las mujeres sufren niveles más altos y frecuentes de estrés laboral que los hombres. Un 63,6 % de ellas declara padecerlo, frente al 48,9 % de los varones.

Además, un 19,8 % de las mujeres afirma vivirlo de forma frecuente, frente al 13 % de los hombres. En cambio, los varones son más proclives a señalar que nunca lo han sufrido (16,6 %) o que lo padecen en raras ocasiones (29,9 %).

Estrés laboral por comunidades autónomas. / El Día

Resultados por comunidades

Tras Asturias, Galicia y Canarias, se encuentra Cantabria, con un 21,6 % de trabajadores que sufren estrés de manera frecuente o constante, aunque el 43,2 % lo vive solo de forma ocasional.

En Cataluña, un 21,2 % declara padecerlo de manera frecuente y un 38,3 % a veces; solo un 15 % asegura no haberlo experimentado nunca.

En el extremo opuesto destacan Baleares (11,1 %), Navarra (13 %), Murcia (16,3 %) y Castilla-La Mancha (17,2 %) como las comunidades con menor prevalencia.